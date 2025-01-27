Как СМИ оценивают белорусские выборы - яркие цитаты

Западные СМИ, часть из которых старается сохранять взвешенность суждений, отмечают, что отношение к выборам в Беларуси сильно зависит от географии и политических убеждений, причем это касается не только оценок, даваемых иностранными политиками, но и мнений, которые высказывались зарубежными наблюдателями.

New York Times: "Иностранные наблюдатели за выборами из Африки, бывших советских республик и крайне правых политических партий в Европе, таких как "Альтернатива для Германии", приветствовали голосование как триумф демократии и осудили резкую критику выборов со стороны европейских чиновников и Европарламента. "Говорят, что здесь диктатура, но я так не думаю - реальность в Беларуси совершенно иная, - заявил Крастьо Врачев из Болгарии. - Люди спокойны и легко общаются, в Европе это совсем не так".

Российские СМИ делают акцент на том, что результат выборов в Беларуси послужит укреплению союзнических отношений между Минском и Москвой, в этом смысле, новый электоральный цикл станет продолжением давно определившихся тенденций.

Lenta.ru: "Вместе с тем еще до оглашения предварительных результатов Президент Беларуси рассказал о своем первом международном визите. "Будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву", - так ответил он на вопрос о первой встрече с лидером иностранного государства. Наконец, Лукашенко прокомментировал непризнание выборов в Беларуси европейскими странами: "Для развития страны это не будет играть никакой роли".

Глубоким анализом текущего состояния и перспектив развития белорусской экономики отличается материал китайского агентства Синьхуа, оно отмечает, что результат выборов был во многом предопределен тем фактом, что в регионе, охваченном конфликтами и кризисом, наша страна сохранила впечатляющий потенциал развития.

Синьхуа: "Международный институт исследований Ближнего Востока и Балкан /IFIMES, Словения/ ранее опубликовал доклад, в котором проанализировал деятельность А. Лукашенко за время его пребывания у власти. Независимые аналитики полагают, что действующий Президент Беларуси добился ряда достижений за это время. Среди наиболее значимых достижений, по оценкам института, - содействие экономической стабильности Беларуси и улучшение качества жизни граждан, развитие ключевых промышленных секторов и укрепление экспортного потенциала, расширение инфраструктуры за счет строительства дорог и мостов".

Синьхуа: Минск станет играть еще большую роль в ШОС и БРИКС

Китайские эксперты отмечают, что выборы в Беларуси обеспечивают стране рост ее международного влияния - по меньшей мере, на евразийском направлении. Уже сейчас страна активно участвует в экономико-интеграционных объединениях, в которых состоят самые динамично развивающиеся государства планеты. Очевидно, именно сотрудничество с ними останется приоритетным и далее.

Синьхуа: "Ян Бо, заместитель директора Центра исследований России Шанхайского университета иностранных языков заявила, что вступление Беларуси в ШОС окажет далеко идущее влияние на геополитический ландшафт Центральной и Восточной Европы, придаст новый импульс сотрудничеству ШОС в области безопасности, экономики и культуры. Подписанные Президентом А. Лукашенко документы на высшем уровне определят участие Беларуси в двух механизмах ШОС и БРИКС на ближайшие пять лет и усилят международное влияние страны в рамках многосторонней дипломатии".

Зарубежные СМИ отмечают, что в скором будущем вполне уместно ожидать потепления в отношениях Беларуси и с государствами Запада. Есть основания полагать, например, что Соединенные Штаты в скором времени перейдут от политики прессинга к переговорам в той или иной форме, некоторые приметы этого уже налицо.

"Независимая газета": "24 января Госдеп США удалил со своего официального сайта заявление бывшего госсекретаря Энтони Блинкена о непризнании президентских выборов в Беларуси, сообщило агентство БЕЛТА. На странице, где ранее было опубликовано заявление, теперь высвечивается надпись: "Приносим извинения за неудобства".

Британская BBC, хотя в целом и настроена недоброжелательно, тоже отмечает, что в ближайшее время Беларусь имеет шансы принять участие в урегулировании российско-украинского конфликта. Потепление возможно и в отношениях с ЕС, где видят бесперспективность своей прежней политики, основанной на санкциях и стремлении ко внешнеполитической изоляции.

Соцсети поддержали Беларусь

Что же касается реакции простого интернет-юзера, то пользователи соцсетей в массе своей отреагировали на белорусские выборы крайне благожелательно, чтобы не сказать восторженно:

Цитаты из соцсетей:

"От всей души поздравляю белорусов с правильным выбором, Александра Григорьевича - с заслуженной победой! Крепкого здоровья и долгих-долгих лет! Процветай, Синеокая! Мира и добра вам, белорусы!"

"Молодцы белорусы, посмотрели на Украину и не хотят у себя таких явлений".

"Выборы состоялись! Нет сомнений, это наш выбор и наше решение! Президент готов к диалогу с любым журналистом! Выбор сделан, выбор правильный!"

"Молодцы белорусы! Проголосовали за мир и процветание!"