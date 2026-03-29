Как студенты могут совмещать учебу и работу, рассказали в Минтруда

Получение специальности параллельно с трудовой деятельностью – реальность, которую все чаще выбирают белорусские студенты.

Это в нашей стране возможно в том числе благодаря условиям, созданным для реализации потенциала молодежи. Главное - грамотно распределить время. Тогда уже с 1 курса можно приступать к труду.

Важно учесть и законодательные ограничения. Они касаются возраста и трудочасов. Так, для студентов от 16 до 18 лет установлена сокращенная неделя - не более 35 часов, работа в ночное время запрещена.

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Каждый, кто получает образование, должен оценить свою возможность реальную совмещать обучение и работу. Безусловно, при трудоустройстве такой работник, который обучается на дневной форме получения образования, может претендовать на установление неполной нормы рабочего времени, т. е. работать на неполную ставку. Также мы знаем, что есть различные формы получения образования - дистанционная форма. Поэтому эти все возможности не конкурировать, но параллельно и работать, и обучаться должен оценить непосредственно сам работник, который трудоустраивается".