Американо в канадиано. Как Трамп дал старт всеобъемлющей тарифной войне - в "Таблице Менделевой"

Власти США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20 %.

В обеих странах, попавших под 25-процентные тарифы, пообещали в скором времени ответить на шаги американцев. О разгорающихся торговых войнах - подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Торговые войны, по сути, - экономические конфликты, возникающие между двумя или несколькими государствами. Но стремление захватить зарубежные рынки обычно заканчивается тем, что все стороны ощущают последствия и фиксируют рост инфляции. А еще это серьезная угроза мировой экономике. Дональд Трамп сразу после вступления в должность под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков и нелегальными мигрантами начал вводить дополнительные пошлины на импорт. Причем если тарифы на канадскую и мексиканскую продукцию были отсрочены на месяц в связи с переговорами, то сборы в размере 10 % на импорт из Китая вступили в силу уже 4 февраля.

Теперь же стало известно, что Штаты вводят пошлины в размере 25 % на практически весь импорт из Канады и Мексики, а также удваивают их на товары из Китая с 10 % до 20 %.

Ответные меры не заставили себя ждать. Президент Мексики допустила поиск новых стран-партнеров, но пока не раскрыла никаких деталей.

Клаудия Шейнбаум, президент Мексики:

"После 30-дневной паузы правительство США в одностороннем порядке решило ввести 25-процентные пошлины на мексиканский экспорт. Одностороннее решение, принятое США, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших граждан. Поэтому мы решили ответить тарифными и нетарифными мерами. О них я объявлю на центральной площади в воскресенье".

Ответили на тарифную политику Вашингтона и в Канаде. Глава МИД страны заявила, что Оттава готова к торговой войне с США, ответные пошлины составят $107,4 млрд. А премьер Трюдо напрямую обратился к Трампу, записав видеообращение.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a223194-4c43-4d46-9b3f-fafe6d83a3b1/conversions/c00c431a-f885-4e0e-b262-5a10973a43e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a223194-4c43-4d46-9b3f-fafe6d83a3b1/conversions/c00c431a-f885-4e0e-b262-5a10973a43e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a223194-4c43-4d46-9b3f-fafe6d83a3b1/conversions/c00c431a-f885-4e0e-b262-5a10973a43e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a223194-4c43-4d46-9b3f-fafe6d83a3b1/conversions/c00c431a-f885-4e0e-b262-5a10973a43e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады:

"Дональд, за те 8 лет, что мы с тобой проработали вместе, мы добились больших успехов. Мы подписали историческое соглашение, которое привело к созданию рекордных рабочих мест и экономическому росту в обеих наших странах. Мы вместе добились больших успехов на мировой арене, как Канада и США делали это вместе на протяжении десятилетий, на протяжении поколений. И теперь мы должны работать сообща, чтобы обеспечить еще большее процветание североамериканцев в очень нестабильном и сложном мире. Не в моих привычках соглашаться с Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что, несмотря на то что ты очень умный парень, это очень глупый поступок. Мы, двое друзей, сражаемся именно так, как хотят видеть наши оппоненты по всему миру".

В ряде провинций Канады остановили продажу американского. А кофейни в знак протеста активно переименовывают американо в канадиано. Оттава также подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации. Накануне это сделал и Пекин. Кроме того, с 10 марта Китай вводит дополнительные пошлины в размере 10-15 % на американскую сельскохозяйственную продукцию в ответ на тарифную политику Вашингтона. Дополнительные пошлины в размере 15 % будут действовать на курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из США. Пошлины в размере 10 % вводятся на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3948906c-bfb4-41b9-85c6-b7ecf1cef609/conversions/e7242205-3ec2-45f7-ab0d-1179211124d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3948906c-bfb4-41b9-85c6-b7ecf1cef609/conversions/e7242205-3ec2-45f7-ab0d-1179211124d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3948906c-bfb4-41b9-85c6-b7ecf1cef609/conversions/e7242205-3ec2-45f7-ab0d-1179211124d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3948906c-bfb4-41b9-85c6-b7ecf1cef609/conversions/e7242205-3ec2-45f7-ab0d-1179211124d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Линь Цзянь, представитель Министерства иностранных дел Китая:

"США политизируют и превращают в оружие экономические и торговые вопросы, используя фентанил в качестве предлога для введения тарифов в отношении Китая, создавая препятствия для нормального экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества между Китаем и США, что наносит ущерб собственным экономическим интересам США и международному авторитету".

Останавливаться Трамп, судя по всему, не намерен. В своем выступлении перед конгрессом хозяин Белого дома объявил о намерении ввести новые, ответные пошлины на импортные товары, начиная со 2 апреля. Причем подчеркнул, что изначально хотел назначить дату введения тарифов 1 апреля, но решил перенести, чтобы избежать ассоциаций с Днем смеха.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0411365d-0f3f-47cc-bb2a-102c7376af98/conversions/ae561df2-edfc-4688-8ea9-915bae5a7d34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0411365d-0f3f-47cc-bb2a-102c7376af98/conversions/ae561df2-edfc-4688-8ea9-915bae5a7d34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0411365d-0f3f-47cc-bb2a-102c7376af98/conversions/ae561df2-edfc-4688-8ea9-915bae5a7d34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0411365d-0f3f-47cc-bb2a-102c7376af98/conversions/ae561df2-edfc-4688-8ea9-915bae5a7d34-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Трамп, президент США:

"Если вы не производите свой продукт в Америке, то при администрации Трампа вы будете платить тарифы, а в некоторых случаях довольно значительные. Другие страны десятилетиями применяли пошлины против нас, теперь наша очередь использовать их против них. В среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с нас гораздо более высокие пошлины, чем мы с них. Это крайне несправедливо"