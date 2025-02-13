В Беларуси начнут перерабатывать мусор по-новому, как это будет - в проекте "На контроле Президента"

Мусороперерабатывающий завод появится в Минском районе. Он будет сортировать 600 тыс. т отходов в год и таким образом увеличит отбор вторичных ресурсов в 12 раз.

Пластик, бумага и стекло будут отбираться для вторичного производства, а из биоотходов будут производить компостированный грунт.