Как в Беларуси повышают эффективность предотвращения и ликвидации ЧС

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В Беларуси госсистема предупреждения и ликвидации ЧС и гражданская оборона объединяются в единую систему. Как заявляют эксперты, это повысит эффективность предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Система будет работать в трех режимах: повседневная деятельность, повышенная готовность и чрезвычайная. К слову, режим повышенной готовности в 2024 году активировался 45 раз и доказал, что службы готовы оперативно реагировать на вызовы и угрозы. Ежегодно также проводятся учения и тренировки: таких за год было проведено более 7 тыс.