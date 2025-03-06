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Как в Беларуси повышают эффективность предотвращения и ликвидации ЧС
В Беларуси госсистема предупреждения и ликвидации ЧС и гражданская оборона объединяются в единую систему. Как заявляют эксперты, это повысит эффективность предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Система будет работать в трех режимах: повседневная деятельность, повышенная готовность и чрезвычайная. К слову, режим повышенной готовности в 2024 году активировался 45 раз и доказал, что службы готовы оперативно реагировать на вызовы и угрозы. Ежегодно также проводятся учения и тренировки: таких за год было проведено более 7 тыс.
В 2025 году завершится модернизация системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Для защиты населения сохранен фонд защитных сооружений гражданской обороны. Их состояние постоянно контролируется. Вскоре создадут и онлайн-карты с указанием местоположения всех укрытий. В самих зданиях будут размещены указатели - все для безопасности населения.