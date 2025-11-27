Как в Беларуси решают проблему старых мостов - в программе "На контроле Президента"

В Беларуси 5200 мостов, из них 2300 - республиканского значения, остальные - местная сеть в небольших городах и даже селах. Большинство мостов появилось в 1960-1970-х годах.

Изнашиваются не только конструкции, но и технологии шагнули вперед. Нагрузка, учитывая интенсивность движения и груженость машины, возрастает в разы. Обновление путепроводов - важнейшая задача государства.