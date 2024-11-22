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Как в Беларуси следят за качеством питьевой воды, рассказал замминистра ЖКХ
Как в Беларуси следят за качеством воды, сколько станций обезжелезивания построено в республике. Есть ли регионы, которые пока остаются в поле повышенного внимания. На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" первый замминистра ЖКХ Беларуси Андрей Бекета.
За последние четыре года было построено 753 станции обезжелезивания во всех крупных населенных пунктах страны. Сегодня перед нами стоит еще одна амбициозная задача - обеспечить качественной питьевой водой всех потребителей Республики Беларусь.
За 2024 год уже построено 198 станций обезжелезивания. В 2025 году стоит в планах построить более 300 станций для обеспечения всех потребителей качественной питьевой водой. Это, прежде всего, малые регионы, где проживают порядка 100 тыс. человек, а также деревни с небольшим количеством проживающих.
Эксперт объяснил, что станция обезжелезивания строится для того, чтобы убрать излишнее содержание железа в исходной воде и довести его до нормы.
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