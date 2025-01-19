Как в Беларуси водитель такси может попасть в государственный реестр

С вступлением в силу норм указа Президента Беларуси от 25 января 2024 года № 32 "Об автомобильных перевозках пассажиров" быть водителем такси может только тот, кто внесен в государственный реестр. А как туда попасть, рассказал начальник Главного управления автомобильного транспорта Минтранса Беларуси Андрей Гладкий в "Актуальном интервью".

Как отметил гость интервью, чтобы водителя включили в реестр, сперва необходимо заключить трудовой договор с субъектом хозяйствования. Это либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель.

Андрей Гладкий:

"Стандартное требование для водителя - наличие медицинской справки, удостоверения категорий. Водителю с удостоверением, которому больше 5 лет, нужно повысить квалификацию по соответствующей программе".