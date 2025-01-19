Как в Беларуси водитель такси может попасть в государственный реестр

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С вступлением в силу норм указа Президента Беларуси от 25 января 2024 года № 32 "Об автомобильных перевозках пассажиров" быть водителем такси может только тот, кто внесен в государственный реестр. А как туда попасть, рассказал начальник Главного управления автомобильного транспорта Минтранса Беларуси Андрей Гладкий в "Актуальном интервью".
Как отметил гость интервью, чтобы водителя включили в реестр, сперва необходимо заключить трудовой договор с субъектом хозяйствования. Это либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель.
Андрей Гладкий:
"Стандартное требование для водителя - наличие медицинской справки, удостоверения категорий. Водителю с удостоверением, которому больше 5 лет, нужно повысить квалификацию по соответствующей программе".
Начальник Главного управления автомобильного транспорта также отметил, что при условии включения в реестр водителями такси могут работать и иностранные граждане. Сегодня порядка 1 тыс. таких сотрудников.