Как в городах юго-востока Могилевщины изменилась жизнь после принятия указа о развитии региона

На юго-востоке Могилевской области насчитывается семь районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, но они получили второй шанс для развития.

Указом Президента Беларуси Александра Лукашенко от 8 июня 2015 г. № 235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области" предусмотрен ряд льгот и налоговых преференций, которые ввели непосредственно в 2015-м и продлили в 2020-м. По истечении очередной пятилетки будет принято решение, в каких условиях регион будет развиваться дальше. Что сделано уже за это время и можно ли повысить качество жизни на территориях, в будущее которых мало кто верил, смотрите в специальном репортаже.

Хотимск

Хотимск - самый отдаленный от Минска белорусский райцентр - два населенных пункта разделяют 400 км. И сейчас все усилия государства направлены на то, чтобы только погода отличала столицу и такие небольшие городки.

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Например, в Хотимске уже есть даже свое колесо обозрения. Для него сейчас не сезон, поэтому пока местная детвора резвится на переменах между уроками в ГУО "Средняя школа № 2 г.п. Хотимска". Недавно у ребят появился еще один способ выплеснуть свою энергию - бассейн "Каскад" открыли 1,5 года назад. С тех пор плавание стало обязательной частью учебной программы по физкультуре, занятия проходят на трех дорожках и на отдельном участке для малышей.

Для небольшого поселка, удаленного от Минска и областного центра, такой бассейн стал очень важным объектом. Его открытия ждал весь район. Вечером по будням там плавают взрослые, а по субботам приезжают ученики из сельских школ. А еще ребята могут проводить время на современной детской площадке. В общем, в поселке создали все условия для поддержания здоровья нации.

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Директор СШ № 2 Хотимска Ираида Задунайская рассказала, что абонемент в бассейн на 10 посещений стоит всего 30 белорусских рублей, и это доступная цена для жителей района.

Открытие важных социальных объектов - еще один способ решить проблему, чтобы из маленьких районов не уезжали. И сюда, наоборот, стали приезжать, в том числе и молодые специалисты.

В местном отделе МЧС трудится старший инженер Хотимского РОЧС Андрей Миткевич, который прибыл сюда по распределению из Могилева, а недавно он пошел на повышение. Теперь ему приходится работать с документацией и отвечать за противопожарную безопасность во всем районе. Молодой человек признался, что немного скучает по будням спасателя. Однако Хотимск все равно подарил любимое дело, а также помог создать семью.

Андрей Миткевич:

"В Могилеве у меня была девушка. Мы расписались, и она приехала сюда со мной. Теперь тут работает в районном центре культуры. В районах есть большой потенциал и возможность двигаться по карьерной лестнице - тут это делать проще, чем в Могилеве".

Андрей Миткевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10e62cc8-3bbd-4815-8af4-19f66445ac2f/conversions/921fbacd-974b-460d-8e8a-5cdbb7de8ae0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10e62cc8-3bbd-4815-8af4-19f66445ac2f/conversions/921fbacd-974b-460d-8e8a-5cdbb7de8ae0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10e62cc8-3bbd-4815-8af4-19f66445ac2f/conversions/921fbacd-974b-460d-8e8a-5cdbb7de8ae0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10e62cc8-3bbd-4815-8af4-19f66445ac2f/conversions/921fbacd-974b-460d-8e8a-5cdbb7de8ae0-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Миткевич

Всего же в штате состоит 49 человек личного состава. Недавно сотрудники МЧС отметили новоселье - переехали из здания, которое прослужило более полувека. Теперь несут службу в комфортных условиях.

Начальник Хотимского РОЧС Вадим Войтиков: "Мы получили и новую технику, которая в то подразделение не входила по параметрам, и автолестницу. Новое подразделение отвечает всем требованиям, поэтому граждане нашего района могут спать спокойно".

Для региона не менее важна и экономическая безопасность, поэтому в стратегии развития юго-востока Беларуси сделали ставку на местные особенности и конкурентные преимущества. Например, на лес - ценный ресурс, который при рациональном использовании может давать хорошую прибыль. Для этого для нужд лесхозов закупили необходимую технику, появились сушильные цеха и комплексы деревообработки в Краснополье, Климовичах и Костюковичах.

"В 2019 году в лесхозах была установлена новая лесопильная линия системы SKYWOOD. Ориентировочная стоимость постройки составила порядка 360 тыс. белорусских рублей. Были созданы дополнительно 12 рабочих мест. Линия в год предприятию приносит порядка 4 млн рублей в год. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт (а это Китайская Народная Республика, Узбекистан, Российская Федерация)", - привел цифры директор Костюковичского лесхоза Сергей Августинович.

И еще один драйвер развития - цементная отрасль. В Беларуси существует три таких завода, и два из них расположены на юго-востоке Могилевщины (в Кричеве и Костюковичах) - все из-за близкого расположения к месторождениям мела, запасов которого хватит еще на долгие годы вперед. Кстати, благодаря модернизации предприятие удалось перевести на торфобрикет, и доля местных видов топлива выросла сразу до 30 %, а это является большим плюсом для экономии и экономики.

Кричев

Сегодня цементные заводы работают устойчиво и наращивают продажи на внутреннем рынке и экспорте в Россию. Но главное - максимальная добавленная стоимость. Если в регионе есть свой цемент и древесина, то почему бы на этом не заработать? В Кричеве уже 10 лет выпускают цементно-стружечные плиты - это универсальный строительный материал с уникальными свойствами. От цемента ему достались прочность и долговечность, а от древесины - гибкость и простота обработки.

Плиты можно использовать при возведении самых разных объектов, и это хорошо понимают и белорусы, и клиенты за рубежом. Среди покупателей - Россия и страны Азии. Отгрузки, а значит и валютная выручка, происходят в режиме нон-стоп. Такой успех стал возможен благодаря поддержке государства.

Директор предприятия по выпуску цементно-стружечных плит Юрий Ларин пояснил, что указ Президента содержал такие преференции, как снижение подоходного налога до 10 %, освобождение предприятия от налога на прибыль, что непосредственно дало толчок, так как нужно было изучать потребности рынков, конкурентов. Плиты были новым продуктом, который необходимо было внедрять, проходить сертификацию, технически что-то в нем изменять.

Завод вносит хороший вклад в бюджет района, но самый главный от него эффект - появление 160 новых рабочих мест с достойной зарплатой и хорошими условиями труда.

Жителям Могилевщины не привыкать и к большим стройкам - новые объекты здесь вводятся постоянно в каждом уголке региона. Например, в Кричеве в 2016 году после реконструкции ввели обновленную больницу, но впереди ждет еще одно новоселье - свои двери скоро откроет новая поликлиника.

"На втором этаже полным ходом идут внутренние отделочные работы. На этаже разместится клинико-диагностическая лаборатория. После ввода районной поликлиники порядка пяти отделений будут работать на межрайонном уровне. По решению коллегии Министерства здравоохранения Беларуси планируется к концу 2025 года открыть второй межрайонный центр в Могилевской области. Первый из них несколько лет назад открыли в Бобруйске. В 2025-м планируется появление такого и в Кричеве", - рассказал главный врач Кричевской ЦРБ Александр Плетнев.

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А еще в поликлинике будет кабинет МРТ и ангиограф. Новое здание действительно долгожданное, ведь на данный момент детское и взрослое отделение разбросаны по разным частям города. Но скоро все будет находиться в одной локации, к тому же в связке с больницей. Основное возведение объекта уже завершено, только наводят порядок на территории и внутри здания.

В целом можно сказать, что весь Кричев живет в ритме Года благоустройства - осенью в городе пройдут областные "Дожинки". Подготовка к ним идет полным ходом. Например, приводят в порядок дороги к городу от агрогородков. Так выполняются поручения Президента. Хотя это уже стало традицией последних лет - проводить областные "Дожинки" именно на юго-востоке Могилевщины. Вместе с праздником приходит и тотальное благоустройство. В 2024 году повезло Климовичам - туда, кстати, лично приезжал глава государства.

Климовичи

За "Дожинками" в Климовичах в прямом эфире следила вся Беларусь, но больше всего их ждали сами жители города, ведь праздник оставил после себя ценное материальное наследие - парк Народного единства. И действительно, это стало самым настоящим подарком для народа, где теперь свой досуг можно проводить целыми семьями.

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Главная задача юго-восточной стратегии - создание большего количества предприятий и рабочих мест. На это работает и инициатива "Один район - один проект", которая в этих регионах приобрела ключевое значение.

Самое заметное - появление производства мармелада в Славгороде и свиноводческого репродуктора в Климовичах, который является одним из самых крупных инвестиционных проектов во всей Могилевской области. Комплекс рассчитан на 3,5 тыс. голов основных свиноматок. В нем все сделано по последнему слову техники и технологий - здесь выращиваются и доращиваются поросята массой до 35 кг. Сделана реконструкция и на старом свиноводческом комплексе, где теперь производится откорм, также строится новый откормочник на 51 тыс. голов.

Вообще на юго-востоке Могилевщины сейчас активно развивается животноводство. В обновленном списке инвестпроектов заявлены сразу несколько молочно-товарных комплексов. Но помимо сельского хозяйства, ставку делают и на рыбное. В Краснопольском и Хотимском районах появятся комплексы по производству рыб ценных пород. Стройки комплексов сейчас находятся в активной стадии.

Климовичи, как и другие города юго-востока, не стареют, а молодеют. Это тоже эффект господдержки региона. Построить жилье здесь можно с помощью льготного кредита, который выдается на 20 лет под 1 % годовых.

Наталья и Анатолий Ковалевы вместе с тремя дочками отметили новоселье совсем недавно, но уже успели прочувствовать все плюсы нового жилья. Они живут в пятиэтажке с лифтом и к тому же с приставкой "электро", прилагается и детская площадка. В общем, есть все удобства для молодых семей.

Костюковичи

Качество жизни - это не только про свой дом и хорошую работу, а еще и про возможность развиваться и раскрывать свои таланты в любой сфере, какой только пожелаешь. Такая свобода выбора тоже есть на юго-востоке Могилевщины.

Костюковичи - город с 500-летней историей, который сегодня находится в очень хорошей форме, в том числе благодаря местному ФОКу. Здешняя школа бокса и дзюдо известна на всю Беларусь. Правда, борются тут, в первую очередь, не за спортивные титулы, а за свое здоровье.

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Но если спорт не по душе, то можно проложить свой путь в искусство, причем идти нужно не далеко, просто перейти через дорогу от ФОКа. Новый центр культуры в 2024 году высоко оценил Президент Беларуси. Его подход к сохранению наследия люди творчества знают и полностью разделяют.

В старом здании о высоких целях даже не думали. Скорее размышляли о том, как всем поместиться в послевоенной двухэтажке. Теперь же есть неограниченное пространство для творчества и возможность покорить большую сцену. Правда, сначала нужно хорошо отрепетировать. Например, солистка детской вокальной студии "Світанак" Вероника Муращенко здесь готовится к выступлению на концерте к 80-летию Великой Победы. Любит с помощью творчества воспевать белорусскую историю и свою малую родину, ведь Костюковичи - любимый город, откуда не хочется уезжать.

"В 2025 году я буду поступать в Могилевский государственный колледж искусств, но возьму целевое направление от нашего районного центра культуры, так как хочу вернуться обратно на родину. Здесь находятся все мои родные - мама, бабушка, дедушка. Я хочу остаться здесь работать и строить свое будущее", - поделилась планами Вероника Муращенко.

Молодых не обманешь - они точно знают, что здесь есть будущее. Есть возможность построить дом, устроиться на хорошую работу или открыть бизнес, уйти в спорт или искусство - тут уж каждый выбирает для себя.