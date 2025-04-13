Специальный репортаж | Развитие Могилевской области, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС

3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
Выпуски
20 видео
Специальный репортаж | Развитие Могилевской области, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС13.04.2025
Специальный репортаж | Мошеннический колл-центр в Минске: как обманывали тысячи людей?10.04.2025
Специальный репортаж | Кто контролирует "независимые СМИ" и сколько стоит свобода слова на Западе?08.04.2025
Специальный репортаж | Как современные технологии спасают пациентов с инсультом05.04.2025
Специальный репортаж | Проекты Союзного государства. Строительство мемориала | Открытия ученых04.04.2025
Специальный репортаж | Автохлам в Минске: борьба с брошенными машинами03.04.2025
Специальный репортаж | Как добыть березовый сок в Беларуси и что с ним можно делать?03.04.2025
Специальный репортаж | День единения народов Беларуси и России. Как все начиналось?02.04.2025
Специальный репортаж | Сколько стоят белорусские легковые автомобили?01.04.2025
Специальный репортаж | Презентации и мастер-классы: как прошла выставка-ярмарка "Отдых-2025"30.03.2025
Специальный репортаж | Аномально теплая зима в Беларуси: грибы в январе и урожай картофеля24.03.2025
Специальный репортаж | Я знаю: викторина, где ученическая элита расширяет горизонты знаний!24.03.2025
Специальный репортаж| Годовщина теракта в Крокус Сити Холле. Белорусы оказались среди жертв трагедии22.03.2025
Специальный репортаж | Беларусь продолжает устанавливать новые факты нацистских преступлений20.03.2025
Специальный репортаж | Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку19.03.2025
Специальный репортаж | Как Островец из маленького посёлка превратился в современный город атомщиков18.03.2025
Специальный репортаж | Стипендия как признание и аванс в будущее белорусского спорта!15.03.2025
Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?12.03.2025
Специальный репортаж | Молодежные проекты: кто стал обладателем Президентских грантов?09.03.2025
Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин08.03.2025
Специальный репортаж | Развитие Могилевской области, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/365a9219-960c-4254-a817-a30baeca72fa/conversions/08597071-dd7f-47fc-b178-634f444d9112-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/365a9219-960c-4254-a817-a30baeca72fa/conversions/08597071-dd7f-47fc-b178-634f444d9112-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/365a9219-960c-4254-a817-a30baeca72fa/conversions/08597071-dd7f-47fc-b178-634f444d9112-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/365a9219-960c-4254-a817-a30baeca72fa/conversions/08597071-dd7f-47fc-b178-634f444d9112-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСпециальный репортаж | Развитие Могилевской области, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС