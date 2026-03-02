Как в Лицее МЧС Беларуси учатся действовать в экстремальных ситуациях

Вступительную кампанию начинают специализированные лицеи. Суворовское и кадетские училища, Лицей МВД. Тех, кто мечтает сделать мир безопаснее, ждут в Лицее МЧС. Здесь учатся действовать в экстремальных ситуациях и осваивают сложные дисциплины огнеборцев.

Кузница офицеров добра

С 6-го класса в Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси может поступить любой желающий. Здесь учатся не просто школьники. Для них получение аттестата идет через физическую и психологическую закалку. Здесь профориентация начинается рано.

Алексей Дашкевич, директор Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси:

"Вся специфика направлена на то, чтобы ребенок развил в себе качества спасателя. Летом у нас ребята проходят дежурство в пожарных аварийно-спасательных частях. Они изучают устройство автоцистерн, учатся пользоваться огнетушителем и оказывать первую помощь. Выезжают в Речицкое и Гомельское ПАСО. Соответствующие мероприятия мы проводим и в лицее".

Ярче всего о том, что должен знать будущий спасатель, наглядно показывает Центр безопасности при Лицее МЧС. Сюда на экскурсию приезжают школьники со всей страны. Порой базовые знания, заложенные в этих интерактивных комнатах, могут спасти жизнь. Например, в обычной школе не учат приему Геймлиха. Если человек подавился едой - есть лишь несколько минут, чтобы спасти.

Чаще всего под лед проваливаются рыбаки и дети. На таком тренажере школьники лучше всего понимают, как работает распределение веса и давление на поверхность льда. Чтобы спасти человека - не нужно идти к нему.

