Как в Лицее МЧС Беларуси учатся действовать в экстремальных ситуациях
Вступительную кампанию начинают специализированные лицеи. Суворовское и кадетские училища, Лицей МВД. Тех, кто мечтает сделать мир безопаснее, ждут в Лицее МЧС. Здесь учатся действовать в экстремальных ситуациях и осваивают сложные дисциплины огнеборцев.
Кузница офицеров добра
С 6-го класса в Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси может поступить любой желающий. Здесь учатся не просто школьники. Для них получение аттестата идет через физическую и психологическую закалку. Здесь профориентация начинается рано.
Алексей Дашкевич, директор Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси:
"Вся специфика направлена на то, чтобы ребенок развил в себе качества спасателя. Летом у нас ребята проходят дежурство в пожарных аварийно-спасательных частях. Они изучают устройство автоцистерн, учатся пользоваться огнетушителем и оказывать первую помощь. Выезжают в Речицкое и Гомельское ПАСО. Соответствующие мероприятия мы проводим и в лицее".
Ярче всего о том, что должен знать будущий спасатель, наглядно показывает Центр безопасности при Лицее МЧС. Сюда на экскурсию приезжают школьники со всей страны. Порой базовые знания, заложенные в этих интерактивных комнатах, могут спасти жизнь. Например, в обычной школе не учат приему Геймлиха. Если человек подавился едой - есть лишь несколько минут, чтобы спасти.
Чаще всего под лед проваливаются рыбаки и дети. На таком тренажере школьники лучше всего понимают, как работает распределение веса и давление на поверхность льда. Чтобы спасти человека - не нужно идти к нему.
Это в фильмах пожар выглядит всегда красиво и эффектно. В реальной жизни не всегда есть свет. В кромешной тьме и едком дыму очень сложно бывает выбраться из лабиринта комнат. Важно не паниковать и ориентироваться по стрелкам. Такие мелочи в реальной ситуации могут спасти жизнь. Именно этому и учат подобные тренажеры.