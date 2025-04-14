Как в Минске решается вопрос с парковочными местами, рассказали в Мингорисполкоме

"Парковки - это очень серьезный вопрос. На сегодняшний день в городе зарегистрировано уже 900 тыс. автомобилей. Кроме того, ежедневно въезжает еще около 200 тыс. Конечно же, для такого компактного города, как Минск, это серьезная нагрузка. И город очень много вкладывает в развитие систем транспорта. Мы строим метро - буквально в конце (прошлого года. - Прим. БЕЛТА) вводилось еще три станции. Закупается электротранспорт, появляются новые маршруты", - рассказал Владимир Кухарев.

Таким образом, подчеркнул председатель Мингорисполкома, население обеспечивается необходимым транспортом и логистикой. "Но если есть желание в центр ездить на автомобиле, люди должны понимать, что эти автомобили где-то нужно поставить. На сегодняшний день нет свободных мест сделать там какие-то паркинги, дополнительные парковки. Срезать деревья, чтобы сделать парковку, было бы совершенно неправильно. Поэтому мы отработали систему работы по дополнительным парковочным местам без серьезных вложений. Но все должны понимать, что тогда будет вноситься определенная небольшая оплата за парковочные места. Дальше мы будем работать в этом направлении", - заключил Владимир Кухарев.