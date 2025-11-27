Как в Мьянме готовились встречать Александра Лукашенко

Президентский дворец Мьянмы - это исполнительные офисы и официальная резиденция Президента. Комплекс окружен рвом и через него переброшены мосты. Съемочная группа "Первого информационного" попала на территорию резиденции за несколько недель до приезда сюда Александра Лукашенко. По сути белорусский Президент станет первым зарубежным лидером, которого примут здесь после сильнейшего землетрясения. К сожалению, дворец тоже пострадал. Прошло почти восемь месяцев.

Мьянма все еще восстанавливается. Было важно сперва восстановить дороги, соцобъекты. Параллельно ведется административная работа. Укладывают асфальт, высаживают цветы и репетирует рота почетного караула.

Зо Зо У, генеральный директор Президентского дворца (Мьянма): "Когда высокий гость прибудет ко дворцу на автомобиле, его встретят наши старшие представители. И вместе они поднимаются наверх по ступенькам, их будет приветствовать почетный караул. Будет играть государственный гимн Беларуси".

Директор Президентского дворца рассказал о церемониале и маршруте, который расписан пошагово. Есть даже отметки, по которым будут стелить красные ковровые дорожки.

"А вот здесь лидеры будут подписывать документы. Мы чуть позже установим флаги Беларуси и Мьянмы. Это будет место для съемки. Здесь будут работать фотографы и телеоператоры", - рассказал Зо Зо У.

Во дворце сто залов. Главный - для самых высоких и дорогих гостей. Золотой. Собственно, здесь и пройдет встреча Мин Аун Хлайна и Александра Лукашенко.

"Я никогда с землетрясением не сталкивался, поэтому был очень удивлен. Все потолочные панели, все стены рухнули. Землетрясение было очень сильным, валилось все. Все было разрушено. Это было очень страшно. Я был зажат среди обломков и не мог выбраться наружу. Меня буквально доставала спасательная бригада", - вспоминает Зо Зо У.

В Золотом зале центральное место занимает королевский трон как отсылка к Бирманской империи. И здесь белорусов уже встречали. В 2022-м наш посол в Мьянме по совместительству Владимир Боровиков вручал верительную грамоту. После землетрясения в основном рабочее место лидера Мьянмы - Генеральный штаб. Именно там съемочная группа "Первого информационного" записывала большое интервью с Мин Аун Хлайном.

День его рождения совпадает с Днем Независимости Беларуси - 3 июля. Мин Аун Хлайн трижды был в Минске и изначально вел дела только по военной тематике. Генерал, Верховный главнокомандующий, и это не равно президент в соответствии с Конституцией Мьянмы. Это высший генерал, который утверждается Советом национальной обороны и безопасности. Но с июля 2024 года Мин Аун Хлайн исполняет обязанности Президента. В стране непростая ситуация. Четыре года жили в режиме чрезвычайного положения. Военные вели его после фальсификации выборов в 2020-м.

28 декабря Мьянму ждут новые выборы. По прогнозам местных аналитиков, приставка "исполняющий обязанности" у Мин Аун Хлайна уйдет в историю. Его партии пророчат победу.

Джои, личный переводчик Мин Аун Хлайна, учился в Белгосуниверситете. Стал одним из первых студентов по обмену. И он точно знает, что обычно остается за кадром встреч двух лидеров.