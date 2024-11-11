Как в новогодние праздники будет работать минское метро

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В новогоднюю ночь поезда в минском метро будут ходить с интервалом от 6 до 8 минут. Об этом рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб, пишет БЕЛТА.

Андрей Дроб отметил, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января все станции Минского метрополитена будут работать до 4:00. "Исключение составляют только станции "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига", которые будут работать до 4:15. С 0 часов до 4 часов утра интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях составит 6 минут, а на Зеленолужской линии - 8 минут", - отметил пресс-секретарь.

В свою очередь, 1 января 2025 года метро начнет работу как обычно: в 5 часов 30 минут.

Кроме того, он обратил внимание минчан и гостей столицы на то, что 31 декабря метрополитен будет работать по графику пятницы. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 января 2025 года метрополитен будет работать по графику выходных дней.