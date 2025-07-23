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Как в заброшенных зданиях реализовали успешные проекты - 24 июля в проекте "На контроле Президента"
Автор:Редакция news.by
Комитет госконтроля Беларуси фиксирует увеличение количества неиспользуемого госимущества. Больше всего заброшенных зданий в Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Как показал мониторинг, местные власти принимают недостаточно мер для решения проблемы.
Насколько целесообразно вовлекать старые объекты в хозоборот? И могут ли они приносить пользу? На конкретных примерах покажем, как в заброшенных зданиях удалось реализовать успешные бизнес-проекты.
"На контроле Президента" - проект, созданный при поддержке Комитета госконтроля, смотрите 24 июля в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте NEWS.BY и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.