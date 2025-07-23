Как в заброшенных зданиях реализовали успешные проекты - 24 июля в проекте "На контроле Президента"

Комитет госконтроля Беларуси фиксирует увеличение количества неиспользуемого госимущества. Больше всего заброшенных зданий в Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Как показал мониторинг, местные власти принимают недостаточно мер для решения проблемы.

Насколько целесообразно вовлекать старые объекты в хозоборот? И могут ли они приносить пользу? На конкретных примерах покажем, как в заброшенных зданиях удалось реализовать успешные бизнес-проекты.