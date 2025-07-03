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Как Витебск празднует День Независимости
Автор:Марина Романовская
В Витебске основные мероприятия развернулись на площади Победы. Город в предвкушении и вечернего концерта - для жителей споет "Хор Турецкого".
Тысячи жителей и гостей областного центра приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Современное поколение белорусов благодарит всех, кто ценой жизни подарил мир, возможность растить детей и развиваться.
На площади Победы встретили автомотопробег "За сильную и процветающую Беларусь".
Автоколонна проложила маршрут по знаковым местам областного центра, после чего всех пригласили на концерт и тематические развлекательные локации.