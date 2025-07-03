Как Витебск празднует День Независимости

В Витебске основные мероприятия развернулись на площади Победы. Город в предвкушении и вечернего концерта - для жителей споет "Хор Турецкого".

Тысячи жителей и гостей областного центра приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Современное поколение белорусов благодарит всех, кто ценой жизни подарил мир, возможность растить детей и развиваться.

На площади Победы встретили автомотопробег "За сильную и процветающую Беларусь".