Как вовлекают в хозоборот пустующие здания - ответы в проекте "На контроле Президента"

В Беларуси продолжается работа по вовлечению в хозоборот пустующих и заброшенных зданий. Хозяйский подход к каждому метру земли - то, на что ориентируют на высшем уровне.

Об этом смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля 22 января на "Беларусь 1" в вечернем эфире, а также на сайте News.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.