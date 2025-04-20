Как возрождается святыня - Свято-Успенский собор переживает эпоху обновления

20 апреля, без преувеличения, вся страна шла в храмы и объединилась общей радостью. “Христос Воскресе!” - говорят православные католикам и наоборот. Особенный день совпадения христианской Пасхи, где Беларусь - фундаментальный пример толерантности, взаимоуважения конфессий.

Тут через семью происходит сплетение религий, даже общих христианских ценностей. "С любовью к ближнему" в ДНК у нации. Сегодня мы в одну ночь стали в этом сильнее вдвое.

Немудрено. Духовные центры, создание которых сынициировал Президент, будем возводить сообща, поглядывая на белорусский Иерусалим - Жировичскую обитель. Оплот православия ровно через месяц, 20 мая, будет славить сразу два важнейших события - 555-летие обретения чудотворной иконы Жировичской Богоматери и 505-летие создания мужского монастыря.

Намоленные стены лечат души белорусов. Знают, как справиться с личными бедами. Три года назад государство прибегло к реанимации святыни. Элементы реставрации и реконструкции уже по большей части внесли. В следующую субботу, 26 апреля, Свято-Успенский собор снова освятят.

С декабря алтарная часть Жировичской обители примеряет новый щит. Иконостас, покрытый сусальным золотом, доставили двумя фурами из Курской области. Создавали мастера Щигровского Свято-Троицкого братства. Их рассказы от лица икон разъезжались в Мордовию, Австралию, для Беларуси работали впервые.

Такое обновление в сердце духовной обители - мера вынужденная. В 2019 году строительный инструмент стал реанимировать внешний облик Свято-Успенского собора. Вне госплана коснулись и интерьера. Решено спасти самый старинный иконостас Беларуси, у которого в возрастной категории есть лишь один соперник. В храме Никольского монастыря, что в Могилеве.

Саму же намоленную святыню - речь об иконостасе - решили реанимировать ещеосенью. Его важные детали были найдены в филиалах Белреставрации в Минске. В январе благодаря указу из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства было выделено несколько миллионов рублей на спасение этой святыни, процесс ведется.А дальше уже стоит вопрос: вернут святыню в Свято-Успенский собор либо же отдадут в музей?

Реставрация прямо на месте, в храме, признана экспертами невозможной. Нужно было разработать методику по спасению реликвии. Вердикт был один.

"Срочно нужно было разбирать, потому что он начал превращаться в пыль. Само дерево держалось только на красочных слоях. В течение трех месяцев мы его разбирали, подписывали, проклеивали", - отметил заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация" Александр Климашонок.

Позолота на черном - вот аутентичный вид души Успенского собора. Таким был с 1670 года. Открыта точная дата создания иконостаса. Свой узнаваемый голубой профиль получил спустя 8 обновлений. К оплоту православия на наших землях на том же высшем уровне почитание. Благодаря вниманию Президента и его требованиям"белорусский Иерусалим" не стал "трещать по швам". После его визита в июне 2024 года программа реконструкции монастыря снова "обновилась". Глава государства с особым трепетом проанонсировал поездку в святую Жировичскую обитель.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (25.02.2025 г.):

"Мы с Вами по весне, когда природа уже будет благоухать и расцветать, побываем в Жировичах, посмотрим, что там надо еще сделать. Достойно должно быть в Жировичах, чтобы посмотрели и другие, как надо делать и что мы хотим сделать".

История показывает, что любая усложненная перипетия мира имеет свойство сходить на "нет", а вот духовность - это навечно. Белорусы в этом познали суть. И всегда, чтобы ни происходило, обращаются к важнейшим духовным ценностям.

"Главная задача монастыря - чтобы люди, приезжающие сюда, как говорил владыка Филарет, Герой Беларуси, подышали кислородом вечности. У нас, слава богу, мирное небо. Здесь тоже частичка трудов владыки Филарета. Его очень уважал Александр Григорьевич, прислушивался к его мнению", - рассказал наместник Жировичского Свято-Успенского монастыря, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

Жировичи стали местом притяжения паломников и верующих еще и потому, что именно здесь 555 лет назад явился чудотворный образ Богоматери Жировичской. Единственный в мире нерукотворный и самый маленький на планете.

"Символ Божий и Божественной любви к нам - это как раз этот маленький образок, который на протяжении всех этих лет,в самые разные времена всегда утешал людей", - сказал насельник Жировичского Свято-Успенского монастыря иеромонах Евстафий.

Верующие и сегодня несут свою боль, страдания, радости именно к монахам обители. В этом и есть суть их послушания - принять, выслушать и помолиться. Мужской монастырь тоже готовится к юбилейной дате - исполнится 505 лет с момента его создания. Уже сформулирована обширная программа празднования. Каждый паломник или просто турист сможет лично оценить, как отполировали православную жемчужину - Свято-Успенский собор.

Реставраторы и архитекторы решили целый перечень критических проблем, не закрывая доступа к святыне. Теперь у собора есть собственная станция пожаротушения. Проложена общая инженерная сеть. Форточки оснащены электроприводами и храм "дышит" самостоятельно. Даже, казалось бы, очевидные бытовые детали (водопровод, канализация, помещения для хранения) тоже оказались важным ноу-хау для собора. Он ответил взаимностью и подарил свои сенсации.

"На одной из стен собора мы нашли надпись об окончании и завершении строительства - 1667 год. Выявлена икона на алтарной стене Никольского храма, она была снята со штукатуркой. Для большей сохранности мы разместили ее уже внутри здания", - поделилась научный руководитель проекта по реставрации Свято-Успенского собора Жировичского монастыря Елена Счасная.

Теперь Спас Нерукотворный находится в статусе историко-культурной ценности Республики Беларусь. Так постановила Республиканская рада при Министерстве культуры. Образ искать в восточном притворе Свято-Успенского собора. Паломники со стажем, зайдя в главный молельный зал, обнаружат и белоснежные стены.

Вся же программа по возрождению агрогородка включает 30 объектов. Поручение главы государства - привести не только монастырский комплекс, но и полностью Жировичи в надлежащий вид. Планировка поселения сохранилась здесь еще со времен Екатерины II. Потому аутентичный ландшафт, буквально пропитанный духовностью, надо облагородить на каждом квадратном метре.

Александр Лукашенко (25.06.2021 г.):

"Надо предоставить мне план модернизации полностью этого поселения - от центра до окраин. По принципу Копыси. Улицы, улочки, переулки, дороги - все должно сюда сходиться, к монастырю. В идеальное состояние надо привести эти 1 тыс. га. Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим".

И вот аграрный техникум, что смотрит своим главным входом на святыню, грубоват фасадом. Выбивается из белоснежных экстерьеров. Потому Управление капитального строительства скоро и туда подвезет технику.

Обнаружены трещины и в Крестовоздвиженском храме. Как быть с намоленным наследием, обсудят с высокими гостями в мае. Известно точно, что равнодушия к "белорусскому Иерусалиму" быть не может. Спустя полтысячи лет сильная духом обитель переживает эпоху возрождения, как однажды и вся духовная жизнь Беларуси.