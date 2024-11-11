Поиск
3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Общество
Президент
Политика
Экономика
Регионы
Технологии
Здоровье
Культура
Происшествия
Спорт
В мире
Телеграм новости
Кругозор
Религия
Строительство и ЖКХ
История
Молодежь
Образование
Армия
Наука
Семья и дети
Мнение
Транспорт
Туризм
Экология
Главная страница
/
Новости
/
Общество
Как вырастить кедровое дерево. Расскажем о современных технологиях культивирования саженцев
2 часа назад
Автор:
Илья Цветков
Беларусь
кедр
саженцы
Президент
Все
Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в судейском корпусе
2 часа назад
Каким объектам Лукашенко предложили присвоить статус Всебелорусской молодежной стройки
7 часов назад
Лукашенко: Неиссякаемая энергия бойцов студотрядов - это мотор, который двигает Беларусь вперед
7 часов назад
Лукашенко отметил важность выстраивания человеческих отношений в студотрядах
7 часов назад
Политика
Все
Белорусский парламент выступил с заявлением о необходимости прекращения блокады США против Кубы
3 часа назад
Канопацкая подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты Беларуси
7 часов назад
Новые проекты промышленной кооперации обсудили в Москве на совете глав правительств
20 часов назад
Парламентское собрание: итоги года и планы на 2025-й
21 час назад
В Беларуси образовано 5 325 участков для голосования на выборах Президента Беларуси
12.12.2024
17:09
Общество
Все
Иванец рассказал о Болонской системе и почему в Беларуси сохранили институт магистратуры
Недавно
Иванец рассказал, в каких странах мира интересуются белорусской системой профтехобразования
Недавно
Как вырастить кедровое дерево. Расскажем о современных технологиях культивирования саженцев
2 часа назад
По-настоящему важные темы. Учащиеся барановичского колледжа о "НЕскучной НЕлекции"
2 часа назад
Экономика
Все
Белорусская валютно-фондовая биржа ввела новые правила для трейдеров
6 часов назад
Узнали, когда в Минске откроется первый елочный базар
6 часов назад
В Беларуси утвердили ветеринарно-санитарные правила по производству рыбной продукции
9 часов назад
В Москве пройдет заседание Евразийского межправсовета. Расскажем, какие темы на повестке
10 часов назад
Назарук раскрыл секрет, какие суда планируют производить в Беларуси
24 часа назад
В мире
Все
Назло России. Польские военные не будут отправлены в Украину
Недавно
Макрон назначил нового премьера Франции
Недавно
Кружок по политическим интересам - как МУС стал подконтролен стране, которая не входит в организацию
3 часа назад
Сотни людей собрались в центре Сеула, требуя отставки президента
5 часов назад
Регионы
Все
Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
4 часа назад
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
Все
Пожар в торговом центре Витебска. Что известно к этому часу
2 часа назад
Покупка несуществующей икры в соцсети стоила минчанину более 12 тыс. рублей
6 часов назад
Знакомая обещала минчанину пригнать авто из-за границы, но проиграла его деньги в казино и пропала
6 часов назад
В лагере беженцев Нусейрат при ударах Израиля погибли более 30 человек
9 часов назад
Кругозор
Все
Поздравления с Новым годом в стихах и прозе: красивые, короткие и оригинальные тексты
5 часов назад
Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
11.12.2024
12:03
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Тельцам предстоит примирение, Дев ждет романтическая встреча
09.12.2024
08:00
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23