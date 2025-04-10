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Как заросшие территории превращаются в урожайные поля, рассказали на примере Могилевской области
В Могилевской области планируют вернуть в хозяйственный оборот более 50 тыс. га земли. Правда, белорусский климат непредсказуемый - зима практически была без снега, зато весной он стоит по колено.
Аграрии рассказали, как это повлияет на будущий урожай. Из-за снега может появиться влага, но не станет ли она лишней? Главный агроном филиала ООО "Сельхозинвест" Роман Давидович с уверенностью ответил, что снег лег не на замерзшую землю, а заморозки растениям, которые находятся под снегом, не страшны, поэтому Роман Давидович надеется, что благодаря влаге вырастет хороший и большой урожай.
Об урожае на одном из полей в Осиповичском район еще год назад даже не думали - здесь был непроходимая древесно-кустарниковая растительность, которую обнаружили сотрудники Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
"В период с октября по декабрь 2024 года была проведена культуртехническая мелиорация. На данном участке был наведен порядок - поле перепахано, а земля подготовлена к севу однолетних культур", - рассказал зампредседателя Осиповичского райисполкома Андрей Орленко.
Дальнейшим возделыванием земли будет заниматься частное сельхозпредприятие. Но это не значит, что "захочу - буду сеять, захочу - не буду". На земле должен быть порядок.
Александр Бобров, директор филиала ООО "Сельхозинвест":
"Благодаря государственной программе по вводу в эксплуатацию ранее неиспользованных земель получилось привести в порядок и начать эксплуатировать 1205 га земли. На ней уже возделывались культуры, получили хороший результат. В 2023 году собрали 108 ц зерна кукурузы. На мелиоративных землях урожайность составила 120 ц".
Всего в Осиповичском районе предстоит очистить порядка 3 тыс. га кустарников (в основном это лоза и ива). Любопытно, что ветви не вывозят, так как из них получается отличное удобрение, но, разумеется, при соблюдении технологий.
Как заросли превратить сельхозугодья. Как в Беларуси борются с кустарниками. Как выполняется поручение Президента по наведению порядка на таких землях. Какую роль здесь играет мелиорация. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".