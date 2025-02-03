Как зарождался канал "Беларусь 24" и каких успехов добился за 20 лет вещания

Создание первого белорусского спутникового телеканала инициировал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Было четко обозначено его предназначение - доводить до многомиллионной аудитории разных стран объективную информацию о Республике Беларусь.

Кирилл Казаков, директор телеканала "Беларусь 24" (2011-2012 гг.):

"Мы хотели показать Беларусь такой, какой ее видим мы. Поэтому акцент был сделан на новости, на познавательные информационные программы. В круглосуточном режиме мы рассказывали новости, начиная с полуночи для Нью-Йорка и заканчивая полуночью в Москве и Минске".

Телеканал "Беларусь ТВ" начал свое вещание 1 февраля 2005 года. Главная цель, которую ставила перед собой творческая группа, - рассказать зарубежному зрителю об удивительной стране в центре Европы и о том, что здесь живут трудолюбивые и талантливые люди, сердца которых всегда открыты для друзей. Благодаря новому телеканалу также получилось объединить белорусов в единое этнокультурное пространство, в какой точке земли они бы ни находились.

В 2013 году в результате ребрендинга телеканал "Беларусь ТВ" был переименован в "Беларусь 24" - изменилась упаковка и логотип, жанровое наполнение и позиционирование телеканала. Формат эфира обновляется до сих пор, но принципы остались неизменными - объективность, актуальность, достоверность и своевременность 24 на 7.

"Беларусь 24" входит в структуру Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Это большая семья, в которой телеканалы не конкурируют, а дружно живут. "Первый информационный", "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 4", "Беларусь 5", "НТВ-Беларусь". А также Первый национальный канал Белорусского радио, радиоканал "Культура", радиостанции "Беларусь", "Сталіца" "Радиус-FM". У каждого из них свое направление и аудитория. Особенная миссия и у телеканала "Беларусь 24" - гордо звучать на весь мир, говорить и показывать правду о белорусской действительности.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Самая главная оценка эффективности - это когда канал слушают и смотрят. А все почему? Потому что недоброжелатели Беларуси ввели санкции, в том числе в отношении "Беларусь 24". И сейчас в странах коллективного Запада запрещено распространение телеканала. Это говорит о том, что мы озвучиваем правду, которая не нравится нашим противникам".

Включив "Беларусь 24", сразу можно окунуться в информационную повестку и узнать о ключевых событиях и достижениях Беларуси в разных сферах. На одной кнопке собран лучший контент со всех национальных телеканалов. На нем транслируют проекты "Объективно", "Понятная политика", "Клуб редакторов", "Скажи не молчи".

Сотрудники "Беларусь 24" следят за трендами, поэтому предлагают самые разные форматы - информационные и аналитические программы, социально-политические проекты и документальные фильмы, а также развлекательные детские программы.

Найдется на канале и чем порадовать киноманов - для них собраны новинки от крупнейших белорусских производителей теле-, кино- и видеопродукции.

Марат Марков, министр информации Беларуси

"Нас будут пытаться информационно минимизировать. Для политиков многих западных государств невыгодна правда о том, что происходит в Беларуси. Наша задача - максимально достучаться до людей, увеличить количество тех, кто смотрит нас, кто потребляет информацию и, соответственно, становится сторонником Республики Беларусь", - выразил мнение министр информации Беларуси Марат Марков.

Как белорусы разговаривают в жизни, так и "Беларусь 24" звучит в эфире - вещание происходит на белорусском и русском языках. Контент также доступен на английском и польском в формате бегущей строки. Кстати, короткие новостные дайджесты особенно полюбились телезрителям. 90 секунд - и ты в курсе событий.

Факт Ежегодная команда канала создает почти 2 тыс. информационных обзоров и новостных дайджестов, более 260 проектов собственного производства. В акцентах дня - основные события в жизни страны от политики и экономики до культуры и спорта.

"Беларусь 24" - это опытная команда творческих людей, которая бездумно не гонится за эксклюзивом и не выдумывает фейки. Здесь отвечают за каждое произнесенное слово в эфире, потому что не имеют права потерять доверие зрителей. В свои 20 лет телеканал энергичный и динамичный, где звонко звучит и мнение начинающих журналистов.

Картину жизни в Беларуси рисуют и зарубежные гости. Одни приехали учиться, другие работать, а кто-то и вовсе нашел здесь вторую родину. Что они думают об инфраструктуре, достопримечательностях, национальной кухне, душе и истинном характере белорусов? Взгляд иностранцев тоже показывают в эфире канала. Такой необычный ракурс помогает увидеть и понять то, что не замечают коренные жители страны.

А кто же находится по ту сторону экрана? Телеканал смотрят более 300 млн телезрителей почти со всех континентов. Прежде всего, это русскоязычное население, жители постсоветского пространства, а также этнические белорусы, которых судьба занесла за пределы родины. Но благодаря каналу даже за тысячи километров они чувствуют, что дом рядом.

Телеканал "Беларусь 24" является окном для белорусов в Грузии. Окно, которое выходит на сторону родины наших предков. Александр Жиляев, представитель Союза белорусов в Грузии "Беларускія сябры"

Телеканал распространяется в пакетах операторов спутникового и кабельного телевидения. Также доступен посредством онлайн-вещания на официальном сайте, мобильных сервисах, IPTV/OTT-платформах. Вещание ведется круглосуточно и в высочайшем цифровом качестве. Бесплатный сигнал доступен с четырех спутников, который уверенно принимают в 150 странах. Примечательно, что сигнал не кодирован и находится в открытом доступе. При этом география вещания продолжает расширяться.

Иван Эйсмонт:

"Хотелось бы, чтобы доля английского языка на "Беларусь 24" была куда большей. Это позволит существенно расширить аудиторию. Огромное количество ныне самостоятельных держав (ранее бывших западных колоний, где люди владеют английским языком) хотят нас слышать. Но для этого необходимо, чтобы это было на английском языке".

Развиваются и новые сегменты вещания, чтобы в любом месте, с любого ресурса и устройства зрители по всему миру могли иметь доступ к телеканалу. К примеру, охват только на территории России по итогам 2024 увеличился на 23 % и составил более 77,5 млн человек.

"Во многих регионах Российской Федерации белорусы представлены в виде диаспоры. Они сопереживают Беларуси, хотят видеть, как мы живем, хотят слушать песни на белорусском языке. Такой телеканал помогает проводить и своеобразную презентацию нашей страны", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник.

Александр Рогожник

"Беларусь 24" без преувеличения является голосом республики за рубежом. Телеканал полностью отражает позицию официального Минска, а это политика мира и добрососедства, взаимоуважения и согласия. Беларусь всегда выступает против любых конфликтов и призывает к диалогу. Такие же посылы "Беларусь 24" адресует своим телезрителям по всему миру.

География и охват телеканала - своеобразное зеркало внешней политики государства. В условиях западных санкций Беларусь сделала ставку на взаимодействие со странами дальней дуги, Африки и Латинской Америки. Так, с 1 января 2025 года сигнал Международного спутникового телеканала "Беларусь 24" стал доступен для жителей стран африканского континента. Для трансляции сигнала в открытом доступе задействовали белорусский спутник "Белинтерсат-1". В итоге удалось охватить территорию 39 стран Африки.