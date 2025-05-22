Как женское предпринимательство помогает развитию целых регионов и в чем его перспектива

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Инвестиции в женщин - инвестиции в будущее. Эта фраза, ставшая негласным слоганом II Форума женского предпринимательства БРИКС, очень хорошо демонстрирует тенденцию. Женское лидерство набирает силу в разных уголках планеты. И вкладываться в женский бизнес - значит, видеть перспективы.

Интерес к комьюнити бизнес-леди высок и со стороны политиков. В отдельных странах их бизнес помогает развитию целых регионов. К участницам форума в Москве обратился глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы рассматриваем БРИКС как центр согласования интересов ведущих стран мирового большинства, одну из ключевых опор многополярного мира, важный механизм подлинно многостороннего сотрудничества. Особо отмечу, что наша совместная работа в рамках объединения выстраивается на принципах равенства, взаимного уважения и баланса интересов всех участников".

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Место проведения форума - Национальный центр "Россия". Конгрессно-выставочное пространство, которое впечатляет не только своими масштабами, оно показывает многообразие и единство России, уникальность архитектуры и самобытность культуры. Это выставочные залы, лектории, конгресс-зал, деловая зона для переговоров и даже фуд-корт с национальными кухнями. Все это соседствует с еще одной визитной карточкой современной столицы России Москва-Сити.

Форум собрал представителей 3 десятков стран, а это более тысячи гостей и почти 200 спикеров. Женский деловой альянс БРИКС выступает за максимальное вовлечение женщин планеты в бизнес.

Организаторы осторожно указывали 30+, и это не о возрасте, а о страновом разнообразии. По итогу двух дней только те, кто прошел регистрацию, представляли уже более 40 стран. Оно и понятно, ведь жители стран БРИКС - это половина населения планеты. Совокупная экономическая мощь объединения составляет почти 40 % общемировой.

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Форум - прекрасная традиция, заложенная в 2024 году женским деловым альянсом БРИКС. Женщины едут сюда за контактами, бизнес-идеями и даже за уверенностью в себе. Ведь эта площадка не только показывает многообразие возможностей проявить себя в бизнесе, но и дает понять, какие сегодня есть инструменты для выхода бизнеса на международный рынок.

"Для наших женщин это шаг вперед, потому что мы понимаем, что БРИКС открывает новые экономические площадки для развития и женского предпринимательства, и малого, и среднего предпринимательства в первую очередь. Конечно, это контакты, знакомства, опыт. Женщины очень быстро находят точки взаимопонимания, а здесь тем очень много", - отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые горизонты как для частного бизнеса, так и промышленных гигантов. Об этом заявила "Первому информационному" Татьяна Лугина. Она возглавляет Белорусский офис Женского делового альянса этой престижной международной организации, который появился в развитии подписанного с Белорусским союзом женщин меморандума. Это не только об укреплении народной дипломатии.

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"Наш президент постоянно говорит об увеличении роли экспорта, и причем экспорта не просто наших стран-соседей. Последние годы мы с таким усилием выходим на разные международные рынки. Мы активно все развиваем свое сотрудничество с африканским континентом, с Китаем, Индией, Пакистаном, Индонезией", - сказала руководитель представительства Женского делового альянса БРИКС в Беларуси Татьяна Лугина.

В этом году в центре внимания перспективы расширения сотрудничества БРИКС со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Число членов БРИКС выросло, объединение занимает все более устойчивые позиции в глобальной экономике, политике. Беларусь - страна-партнер, и нам есть, что предложить.

"Женский деловой альянс БРИКС - это очень важный инструмент развития сотрудничества на площадке БРИКС, который направлен на укрепление взаимодействия между женщинами-партнерами представительницами стран-партнеров этого объединения. И вот такой Форум женского предпринимательства является одним из основных и ключевых мероприятий данного альянса. Мы выступаем за интеграцию женских проектов в глобальные торгово-экономические отношения и за укрепление взаимодействия между женщинами и предпринимателями всех стран мира", - заявила член Совета Республики Национального собрания Беларуси Елена Стальбовская.

Речь о конкретных проектах и сотрудничестве напрямую, а также налаживании кооперационных связей между субъектами не только крупного и среднего, но и малого бизнеса. Среди белорусских интересов - инвестиции и IT-сектор, легкая промышленность, АПК, образование и торговля, социальная сфера.

Отдельной темой форума стало сотрудничество в рамках СНГ. Беларусь - один из крупнейших экономических партнеров России. В 2024 году на долю Минска приходилось почти половина торговли России со странами СНГ. Совместное усилие предпринимательниц из Беларуси и России в рамках делового сотрудничества со странами БРИКС призвано не только укрепить позиции женского предпринимательства, но и способствовать повышению добавленной стоимости товаров Союзного государства.

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Особый интерес вызвала также панельная сессия, где Беларусь рассказала о своем опыте привлечения внимания к женскому здоровью. Здравоохранение рассматривается как ключевой вектор сотрудничества БРИКС. Эксперты и политики обсуждали инновационные стратегии профилактики заболеваний, а также создание условий для равного доступа к медицинским услугам.

Участники форума ставят задачи расширять возможности сетевого взаимодействия между предприятиями из стран-партнеров БРИКС, а также трансграничное финансовое сотрудничество между странами. В частности, продвигать инвест-возможности, создавая сети финансирования. Тема интересная даже для обмена опытом. Так в Беларуси для бизнес-леди созданы продукты, которые помогают женскому бизнесу "встать на ноги".

Женский деловой альянс создан в 2020 году. И это стало решением глав государств БРИКС с пониманием, что в женщинах сила. Экономика успешно развивается только тогда, когда мы хорошо понимаем друг друга и на ментальном уровне погружаемся в культуру стран-партнеров, учитываем традиции.