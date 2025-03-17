Как жители Минска могут помочь работникам ЖКХ навести порядок на придомовых территориях

Месяц благоустройства и озеленения стартовал 17 марта в Минске. У специалистов ЖКХ разработаны масштабные планы по наведению порядка в мегаполисе.

В планах стоит комплексный ремонт более 1 тыс. придомовых территорий. Жителям предлагают присоединиться к субботникам. Преобразить свой двор, клумбы у дома, подъезд. Республиканский субботник запланирован на 12 апреля.

Несмотря на мартовский снег, жилищно-коммунальное хозяйство Минска планов не меняет, работы ведутся по всему городу. В Первомайском районе специалисты приводят в порядок насаждения. Здесь на стрижку крон после зимы "записалось" почти 3 тыс. деревьев. В ближайшее время техника будет работать на улице Седых.

Ирина Зеленкевич, заместитель директор ЖКХ Первомайского района г. Минска:

"Обрезку проведут на 1,8 тыс. деревьев, а удалят более 900. На сегодняшний момент 965 деревьев уже обрезано, а срезано полностью - 75. Также проведут благоустройство 80 дворовых территорий, из которых 18 подлежат комплексному наведению порядка".

Всего же в столице крону обновят кленам, липам и березам (около 20 тыс. ). В планах у специалистов также убрать прошлогоднюю траву, листья и ветки. Особое внимание уделят благоустройству дворов - заменят 2 тыс. детского оборудования (горок, качелей и песочниц) на игровых площадках. В приоритете стоят территории возле домов после капитального ремонта.

Пресс-секретарь Минского городского жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Сулимская: "Выполним уборку территорий площадью более 3 тыс. га, а также мест общего пользования в 2,2 тыс. жилых домах. Жители могут к нам присоединиться и принять участие в субботниках, на которых проведут обустройство клумб и палисадников, а также высадку деревьев и кустарников. Первые субботники пройдут уже 22 марта".