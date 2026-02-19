3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Как звезды соцсетей хайповали на чужом горе - подробности в проекте "На контроле Президента"
Автор:Редакция news.by
В Беларуси упорядочат работу благотворительных организаций. Сейчас разрабатывается соответствующий нормативно-правовой акт, в котором будет установлен прозрачный и понятный механизм оказания помощи.
Как звезды соцсетей хайповали на чужом горе? Почему милосердие не купить? И как сделать так, чтобы жизненно важные средства всегда доходили до адресатов? Ответы в проекте Белтелерадиокомпании при поддержке Комитета госконтроля "На контроле Президента". Смотрите 19 февраля вечером на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.