Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко

Пока белорусы вновь собирают рекордный урожай, в мире остро стоит вопрос нехватки продовольствия. Его масштабы приближаются к цифрам послевоенного времени.

Но что удивляет - желающих поставлять тем, кому это жизненно нужно, продукты, удобрения и технику - хоть отбавляй, но многие лишены такого права. Санкции перекроили привычную схему торговли.

Очевидно, что без незаконных западных ограничений мир намного быстрее продвинулся бы в решении глобальных задач продовольственной безопасности. В этом убежден Александр Лукашенко. Он четко обозначил все актуальные проблемы в этой сфере на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

С 31 октября по 1 ноября ее принимала белорусская столица. Официальный Минск назвал противодействие санкционному давлению одной из важнейших мер, которая помогла бы деэскалации напряженности во всем мире.

Незаконными санкциями обложено полмира. Нелегитимными ограничениями парализованы целые отрасли экономики. Право частной собственности уничтожено. А ведь коллективный Запад нас десятилетиями учил, что такое частная собственность. И где она? Александр Лукашенко

"Арестовываются государственные активы и просто внаглую разворовываются суверенные финансовые ресурсы. Взрываются газопроводы, перекрывается доступ к морю. Приобретение товаров западных брендов больше не является гарантией технологической безопасности. Ведь в любой момент нам могут отказать в поставках запасных частей или в сервисном обслуживании. Мы это в Беларуси уже увидели. В России, наверное, тем более", - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что по их предложению, просьбам в конкурентной борьбе они завоевали право поставлять на белорусский рынок медицинское оборудование "Сименсов" и так далее. "Обслуживания нет, запчастей купить легально невозможно. Это что? Это же здоровье людей! При чем здесь Лукашенко, при чем здесь "диктатура" и власть в Беларуси, если это касается обычных людей? Подорвана система международного разделения труда, которую мы с такими усилиями выстраивали. А следующий шаг - это расширение протекционизма и закрытые экономики? Мы что, будем двигаться не вперед, а назад?" - задался вопросами Президент.