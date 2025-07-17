Какие экскурсионные маршруты подготовил Музей истории города Минска?

Как провести выходные с эстетическим удовольствием? В июле Музей истории Минска анонсирует ряд уличных экскурсии по историческому центру города с посещением экспозиций Археологического музея, Минской городской ратуши, Художественной галереи Савицкого, Музея минской конки и выставочных залов в Раковском предместье.