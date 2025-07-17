3.75 BYN
2.94 BYN
3.41 BYN
Какие экскурсионные маршруты подготовил Музей истории города Минска?
Автор:Редакция news.by
Как провести выходные с эстетическим удовольствием? В июле Музей истории Минска анонсирует ряд уличных экскурсии по историческому центру города с посещением экспозиций Археологического музея, Минской городской ратуши, Художественной галереи Савицкого, Музея минской конки и выставочных залов в Раковском предместье.
Программа расписана по 24 июля. Записаться можно уже сегодня. Подробная информация - на официальном сайте музея.