Какие имена для новорожденных вошли в топ имен Минска в 2024 году

Мария, София, Анна, Ева и Алиса - эти имена для девочек стали самыми популярными в Минске в 2024 году.

Сыновей чаще всего называли Михаилом, Марком и Львом. Кстати, в Минске за год мальчиков родилось больше, чем девочек.