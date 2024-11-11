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Какие имена для новорожденных вошли в топ имен Минска в 2024 году
Мария, София, Анна, Ева и Алиса - эти имена для девочек стали самыми популярными в Минске в 2024 году.
Сыновей чаще всего называли Михаилом, Марком и Львом. Кстати, в Минске за год мальчиков родилось больше, чем девочек.
В первые минуты 2025 года в Республике Беларусь появились на свет 4 девочки и мальчик. В первую минуту января в Минском родильном доме № 2 родилась Мира.
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