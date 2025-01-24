Какие изменения в работе общественного транспорта внес Минсктранс с 10 февраля

Минсктранс с 10 февраля внес изменения в работу общественного транспорта столицы в связи с открытием новых станций метро и перераспределением пассажиропотоков.

Изменяется трасса автобусного маршрута № 53 от диспетчерской станции "Дружная" до Ландера. Теперь движение организовано от остановочного пункта "Брестская" по улице Леонида Левина, площади Старый аэропорт, улице Николы Теслы, проспекту Мира, улице Жуковского и Толстого до диспетчерской станции "Дружная" в обоих направлениях.

В связи с реконструкцией путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской отменяется работа троллейбусных маршрутов № 43 и 51, сокращен маршрут автобуса № 111 со стороны ж/д станции Минск - Южный до остановочного пункта "Вокзал".

Путепровод официально закрыли, установлены соответствующие знаки для объезда. Дорожную обстановку регулирует Госавтоинспекция.

Выполнить строительные работы планируют до 1 декабря. До этого момента водителям необходимо учитывать закрытие путепровода на ремонт и строить свой путь по альтернативным маршрутам.