Какие изменения ждут владельцев криптовалюты в Беларуси с 2025 года - 17 октября ответит адвокат

С начала 2025 года в Беларуси владельцам криптовалюты нужно будет заплатить налог за доход, полученный от криптосделки вне резидентов Парка высоких технологий.

В стране рассматривается проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они касаются физлиц. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале pravo.by .

За проведенные в 2025 году криптосделки и полученные деньги отчитаться в налоговой нужно будет в марте 2026-го. В случае проведения операций через резидентов ПВТ платить налог будет не нужно.

Сейчас для владельцев цифровых знаков также действует льгота: их доходы не облагаются обязательным платежом.

Ирина Пронько, адвокат юридической консультации Московского района г. Минска:

"Если вы 5-7 лет назад купили биткоин, например, за 5 тысяч, а в следующем году, после 1 января 25-го года, продадите его за 100 тысяч, то вам нужно будет оплатить налог, с 95 тысяч - 13 %, но это будет только с нового года".