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Какие изменения ждут владельцев криптовалюты в Беларуси с 2025 года - 17 октября ответит адвокат
С начала 2025 года в Беларуси владельцам криптовалюты нужно будет заплатить налог за доход, полученный от криптосделки вне резидентов Парка высоких технологий.
В стране рассматривается проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они касаются физлиц. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале pravo.by .
За проведенные в 2025 году криптосделки и полученные деньги отчитаться в налоговой нужно будет в марте 2026-го. В случае проведения операций через резидентов ПВТ платить налог будет не нужно.
Сейчас для владельцев цифровых знаков также действует льгота: их доходы не облагаются обязательным платежом.
Ирина Пронько, адвокат юридической консультации Московского района г. Минска:
"Если вы 5-7 лет назад купили биткоин, например, за 5 тысяч, а в следующем году, после 1 января 25-го года, продадите его за 100 тысяч, то вам нужно будет оплатить налог, с 95 тысяч - 13 %, но это будет только с нового года".
Какие доходы от криптовалюты не попадут под налогооблажение? Какие операции с токенами закон разрешает в Беларуси? И могут ли белорусы пользоваться услугами зарубежных площадок? Полную версию разговора с адвокатом смотрите в 17 октября в проекте "Актуальное интервью" на "Первом информационном".
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