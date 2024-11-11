Какие КПП на границе с Беларусью останутся открытыми и почему, пояснил новый глава МВД Литвы

Пункты пропуска "Каменный Лог ("Мядининкай") и "Бенякони ("Шальчининкай") останутся открытыми. Как заявил новый глава МВД Литвы, закрытие этих пунктов невозможно из-за международных обязательств.

Сейчас только эти два КПП работают на белорусско-литовском направлении - остальные закрыты.

В "Мядининкае" в начале этой недели побили антирекорд по пропуску фур - всего 11 грузовиков из 500 возможных. Это 2 % от нормы.