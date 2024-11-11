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Какие КПП на границе с Беларусью останутся открытыми и почему, пояснил новый глава МВД Литвы

Пункты пропуска "Каменный Лог ("Мядининкай") и "Бенякони ("Шальчининкай") останутся открытыми. Как заявил новый глава МВД Литвы, закрытие этих пунктов невозможно из-за международных обязательств.

Сейчас только эти два КПП работают на белорусско-литовском направлении - остальные закрыты.

В "Мядининкае" в начале этой недели побили антирекорд по пропуску фур - всего 11 грузовиков из 500 возможных. Это 2 % от нормы.

С 1 декабря Вильнюс ввел обязательную предварительную регистрацию в электронной очереди всех грузовиков, выезжающих из страны через границу с Беларусью и Россией. После 18 января 2025 года на территории Литвы запрещено будет находиться автомобилям, зарегистрированным в Беларуси.

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