Какие мероприятия пройдут по всей Беларуси ко Дню народного единства - заглянем в афишу

Справедливость, что восторжествовала 85 лет назад. И белорусы завтра, 17 сентября, действительно, вспомнят это и будут рядом!

Главное место встречи - "Минск-Арена". Она объединит 20 тысяч голосов. Именно здесь дадут старт "Марафону единства". Параллельно каждая область подготовила культурную "почву" для объединения. Торжественные мероприятия: концерты, митинги, авто- и велопробеги пройдут в каждой области. Подробнее о кульминациях расскажем сейчас.

Культурный код раскрывают в столичных музеях

"Семейный архив" белорусов из Западной Беларуси - что за 1939 год - покажет Музей народной архитектуры и быта. Тематические экспозиции представляют и литературные музеи песняров Коласа и Купалы. Истории об объединении нации расскажет и Национальная библиотека.

Выезжаем за МКАД и масштабируемся до Минской области. Так, в Любани пройдут "Полесские встречи", национальные мотивы сыграет концертный оркестр имени Финберга. А с историей старой советско-польской границы познакомят в Станьково. Ликбез - от филиала Музея Великой Отечественной.

Столицей Дня народного единства в 1-м регионе станет Кобрин. Город превратят в выставочную площадку. Так, Брестская область презентует достижения перерабатывающей промышленности, а еще напомнит о командировках Президента в западный регион и проведет ликбез о воссоединении Западной Беларуси и БССР. А на базе второй средней школы откроют Центр допризывной подготовки.

Гродно начнет утро 17 сентября с торжественного митинга на Кургане Славы

В полдень горожане присоединятся к третьему в истории "Пробегу единства". Дате воссоединения нации посвятят и выставку, которая откроется в зале "Фестивальный".

Витебск - тоже проведет день не без премьер. После реконструкции откроется лыжероллерная трасса. А утром "Силу в единстве" покажет молодежь. Тысячи студентов станут участниками автопробега, возложат цветы к ордену Победы. Эпицентр праздника - в концертном зале "Витебск". В 10:30 там стартует патриотический форум.

И достаточно новая на карте, но уже символичная площадь Единства готовится снова встретить могилевчан. В 13 часов там объединятся голоса городской капеллы, и в 6 вечера народный open air "Мы сильны, когда едины" на той же сцене.