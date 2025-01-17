Какие недочеты найдены в законодательстве после проведения масштабной ревизии

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В июле 2024 года Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Администрации Президента организовать проведение масштабной ревизии законодательства.

Организацией этой работы занялась заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Под ее руководством был проведен системный анализ. Его результаты она сообщила в "Актуальном интервью".

"Детальному анализу было подвергнуто 15 тыс. документов, вытекающих из 27 кодексов, 221 закон и 55 декретов и указов главы государства", - рассказала замглавы Администрации Президента.

В итоге, по ее словам, было обнаружено около 8 тыс. достаточно серьезных недочетов. Так, 1 тыс. актов фактически уже утратили свою силу, около 2,3 тыс. документов являлись скорее техническими и по своей сути не могли иметь статус нормативного акта. Это были, например, учебные программы в системе образования. "Примерно 460 актов, которые нуждаются в приведении в соответствии с законодательными актами. Например, были приняты отдельные акты в нарушении компетенции. Около 570 актов регулируют сходное правоотношение. Около 570 актов регулируют сходные правоотношения, значит, здесь есть варианты для раздумий. Часть из них могут быть объединены друг с другом", - пояснила она.

"Еще примерно 400 актов не согласуются между собой. Дублируют нормы иных нормативно-правых актов свыше двухсот часто корректируемых, причем это, как правило, акты правительства. В системе правительства были такие акты, которые корректируются порядка сотни раз в год", - привела еще ряд цифр Ольга Чуприс.

200-400 актов имели большое количество страниц - 100, 500 и даже 1000. "То есть это не то что труднореализуемые, это нечитаемые правовые акты. Когда мы их пытались выгрузить в Word из правовой базы, то компьютер подвисал", - поделилась замглавы Администрации Президента.

В каких сферах было выявлено большее число нарушений

Больше всего недочетов оказалось в социальной сфере. "Отличилось" образование, здравоохранение, культура, примкнула к ним и транспортная сфера. А ведь это те сферы, которые как раз-таки ближе всего находятся к населению. Меньше всего нареканий было к силовому блоку.

Для сравнения, в среднем каждое министерство ежегодно принимает около 50 актов. Однако колебания серьезные - от 5 документов в Госпогранкомитете до 308 в Министерстве образования. По 100 актов в год издается в системе Минздрава и Минкульта.

Откуда такое большое количество документов? Комиссия пришла к выводу, что в социальной сфере большое количество так называемых технических документов, в которых изложены, например, методики образования или лечения.

"Но что еще интересно: отличились (по так сказать объективным причинам) министерства, которые издают большое количество актов с цифровыми показателями. Например, коренным образом уходит вперед Министерство антимонопольного регулирования и торговли. У них 40 % актов - акты по вопросам ценообразования. Такое же количество актов приблизительно в Минэкономики. Большое их количество в Минспорта, Минсельхозпроде. Это все цены, тарифы и другие цифры. Это загромождает наш правой массив. Но раз мы говорим, что это нормативные акты, то, соответственно, как и технические акты, они подвергаются сложной процедуре принятия. И вот возникает вопрос: а надо ли нам этим заниматься, должны ли мы эти акты проводить через эти сложные процедуры?" - отметила Ольга Чуприс.

По ее словам, было принято решение издать единый реестр цифровых показателей и в целом упростить процесс принятия таких актов. "В нашей технической базе нормативно-правовых актов появится цифровой реестр, в который можно будет войти и посмотреть те цифровые показатели, которые тебе интересны в тот или иной период", - пояснила замглавы Администрации Президента.

Во время ревизии законодательства комиссия сделала для себя еще одно неожиданное открытие. Оказалось, что некоторые министерства злоупотребляют своими компетенциями. Таких случаев немного, но их наличие само по себе уже тревожный звонок и серьезное нарушение.