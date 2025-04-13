Какие новинки появятся в ПВО Беларуси, рассказал Андрей Бобылев

В Вооруженных Силах Беларуси постоянно проходит перевооружение. Поставляется как новая техника, так модернизируется и старая.

Подробнее о новых образцах и о модернизации техники в войсках ПВО рассказал начальник штаба управления зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Бобылев в проекте "Актуальное интервью".

"Для нас не совсем приемлемо понятие старой техники. Мы говорим про исправность техники, про техническое состояние и эффективность. Так вот, в зенитно-ракетных войсках и в других родах войск ВВС и ПВО техника, которая есть на вооружении, исправна, готова к боевому применению, а личный состав обучен к ее эффективному использованию. Что касается зенитно-ракетных войск, мы готовы к уничтожению любых средств воздушного нападения", - подчеркнул Андрей Бобылев.

Парк зенитно-ракетной техники за последние несколько лет существенно расширился и обновился. Что касается последних наших новинок, за пару лет получено несколько зенитно-ракетных батарей "Тор-М2", они успешно введены в эксплуатацию. На данный момент все они выполняют задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне. Поставки будут продолжены и в нынешнем, 2025 году.

"Несколько месяцев назад мы получили некоторое количество всевысотных обнаружителей. Они позволят существенно увеличить разведывательные возможности воинских частей по обнаружению целей, в первую очередь, на предельно малых высотах. Это самый важный аспект сейчас. Когда мы говорим про беспилотный летательный аппарат, то большинство из них как раз летают на предельно малых высотах", - отметил Андрей Бобылев.