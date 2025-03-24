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Какие новинки ждут минчан в оформлении города к 80-летию Великой Победы
Минск активно готовится к значимым датам. Уже 2 апреля пройдет День единения народов Беларуси и России, а затем город начнет преображаться к 9 Мая.
В 2025 году оформление к 80-летию Победы будет особенным, с новыми фотозонами, интерактивными стендами и анимированными билбордами. Одним из ключевых элементов станут 17 исторических стендов на проспекте Независимости, посвященных освобождению городов. Они не только расскажут о ключевых моментах Великой Отечественной войны, но и станут местами для возложения цветов. В общей сложности установят 1418 конструкций по количеству дней войны.
Марина Грицева, замдиректора предприятия "Минскреклама":
"Можно сказать, что концепция оформления города к 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне завершена. Цветовая гамма в этом году красно-золотая. Это Знамя Победы, традиционные цвета Победы. Также из нововведений в Минске можно будет увидеть большое количество фотозон, потому что в прошлом году мы отмечали большое количество обращений граждан, которые говорили о том, что хотелось бы увидеть различные тематические фотозоны, где можно сфотографироваться с семьей, также показать гостям".
Кроме этого, вблизи кинотеатров появятся тематические выставки с кадрами легендарных фильмов о войне. На Комаровском рынке создадут инсталляции, посвященные песням военных лет. Одной из центральных точек оформления вновь станет 40-метровое панно, которое традиционно украшает город в честь этой даты.