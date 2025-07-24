Какие нововведения ждут белорусских школьников с 1 сентября

Новелла о запрете на использование мобильных телефонов во время уроков в Беларуси закреплена в Государственном школьном стандарте с 2022 года.

Система во многих учреждениях среднего образования страны в этом году работала в тестовом режиме и зарекомендовала себя хорошо.

В начале занятий дети будут сдавать смартфоны, а после окончания учебы получать их обратно. За сохранность имущества можно не переживать: гаджеты будут храниться в специальных ячейках под прицелом камер видеонаблюдения.

Это не все изменения в типовом учебном плане. Теперь десятиклассники вместо двух предметов, которые есть в программе, будут изучать историю Беларуси в контексте всемирной истории.

В Европе предпринимается множество попыток деформации прошлого, обнуления культурно-исторического наследия. А для белорусского народа историческая память - главный фактор консолидации общества.

К слову, новый подход уже хорошо себя зарекомендовал в экспериментальных школах.

А еще с 1 сентября вместо двух уроков физкультуры в неделю будет три, учебно-полевые сборы будут проходить не пять, а десять дней.

И у тех, кто обучается на дому, в программе дополнительные учебные предметы.