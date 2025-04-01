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Какие новшества будут представлены в Минске на параде в честь Великой Победы
Беларусь готовится отметить один из главных праздников - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В стране продолжается интенсивная подготовка к масштабному параду в честь 9 Мая. Тренировки механизированной колонны проходят на аэродроме Липки, а пешие расчеты чеканят шаг на плацу Минской военной комендатуры. Планируется, что в парадных коробках пройдут не только белорусские военнослужащие, но и гости из дружественных стран.
На плацу Минской военной комендатуры уже не первый день проходят тренировки пеших расчетов. Подъем ноги, движение строевым шагом, равнение в шеренге, правильное положение головы и рук - участники парада оттачивают каждое движение. Месяцы подготовки и сотни часов строевой - все для того, чтобы отработать действия до автоматизма.
Всего перед трибунами пройдут 30 коробок - 4 тыс. военнослужащих. Изюминкой на параде будут кинологи с собаками.
Александр Науменко, замминистра обороны Беларуси:
"Наши четвероногие друзья прошли серьезный отбор и сейчас продолжают тренировки. Это дань уважения тому труду и результату, которые они привнесли в ходе освобождения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, при восстановлении территории и ее разминировании".
Кстати, несколько пеших расчетов пройдут в форме и с оружием военных лет. Часть мероприятия, как отмечали ранее в Минобороны, будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве.
В 2025 году парад в белорусской столице будет состоять из двух частей: исторической и современной. Первая часть будет включать в себя прохождение различной ретротехники. В современной части парада 9 Мая примет участие техника, состоящая в данный момент на вооружении в армии. Также в планах традиционный пролет воздушных судов.