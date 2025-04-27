Какие новшества ожидают сферу автоперевозок пассажиров в Беларуси, рассказали в Минтрансе

Какие новшества предлагается внести в правила автомобильных перевозок пассажиров, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 года № 972". Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 апреля по 5 мая 2025 года.

Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров документом предусматривается оснащение всех транспортных средств, выполняющих внутриреспубликанские автомобильные перевозки пассажиров, с 1 января 2028 года - техническим средством видеофиксации, а с 1 января 2027 года - оборудование мест для сидения автобусов ремнями безопасности.

Исключается норма об обязательности прохождения обучающих курсов водителями автомобилей-такси и водителями, выполняющими международные автомобильные перевозки пассажиров.

С учетом правоприменительной практики предусмотрены нормы, направленные на исключение возможности изменения способа оплаты в процессе выполнения перевозки автомобилем-такси, случаев отказа при бронировании места для проезда, формирования завышенной стоимости услуг по перевозкам пассажиров такси при заказе поездки без использования информационных систем, мобильных приложений, услуг диспетчера такси непосредственно у водителя.