Какие опасности таит в себе интернет и как уберечь ребенка от кибербуллинга и контента 18+

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В Беларуси около 95 % детей пользуются интернетом. По данным опросов, родители все чаще дают детям мобильные устройства в первые три года жизни. А в возрасте 4-6 лет у половины детей уже есть свой телефон или планшет.

В интернете ребенок или подросток может найти огромное количество полезной информации, но вместе с тем может столкнуться и с опасностями - кибербуллингом, "взрослым" контентом (18+), чрезмерным увлечением онлайн-играми, мошенничеством, домогательством в сети, грумингом (установлением доверительных отношений с ребенком для его сексуальной эксплуатации) и т. д.

Проект kidspomogut.by - это совместная инициатива Минского городского исполнительного комитета, Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, ГУ "Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей".

Одно из основных функций сайта (но не единственная) - онлайн-консультирование по вопросам предотвращения насилия в онлайн пространстве.

Специалисты оказывают онлайн-консультации на сайте анонимно, бесплатно и круглосуточно. Также дети и подростки, которые столкнулись с травлей в интернете или другими проблемами, могут позвонить на круглосуточную горячую линию по тел. 8 (029) 367 32 32 (звонок анонимный и бесплатный*).