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Какие основные акценты в работе на 2025 год, рассказал Мининформ
Увеличение объема национального контента и повышение профессионализма журналистов в числе основных направлений работы Министерства информации на 2025 год, сообщил журналистам министр информации Марат Марков, пишет БЕЛТА.
"Основные направления работы Министерства информации будут сохраняться: улучшение качества, повышение профессионализма журналиста, увеличение объема национального контента в обязательном порядке и регулирование информационного пространства на законодательном уровне. Вот эти основные направления будут однозначно присутствовать и в 2025 году", - сказал Марат Марков.
По его словам, основной упор будет сделан на интернет-среду, на работу с молодежью, на защиту детей от деструктивного влияния интернет-ресурсов. Это же касается в том числе издательской сферы - работа в этом направлении начата достаточно активно.
Министр также обратил внимание на важность повышения профессионального уровня журналистов. "По большому счету, мы голова, но все наши руки - это конкретные журналисты", - сказал он.
На итоговой коллегии министерства были награждены отдельные представители медиасферы, отличившиеся в 2024 году. Повод для гордости есть и у Белорусского телеграфного агентства. За продуктивную работу, достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в информационное сопровождение республиканской общественно-культурной акции "Марафон единства" благодарность министра информации получила ведущий специалист главной редакции информации УП "БелТА" Инна Ермаченок.