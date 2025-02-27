Какие основные акценты в работе на 2025 год, рассказал Мининформ

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Увеличение объема национального контента и повышение профессионализма журналистов в числе основных направлений работы Министерства информации на 2025 год, сообщил журналистам министр информации Марат Марков, пишет БЕЛТА.

"Основные направления работы Министерства информации будут сохраняться: улучшение качества, повышение профессионализма журналиста, увеличение объема национального контента в обязательном порядке и регулирование информационного пространства на законодательном уровне. Вот эти основные направления будут однозначно присутствовать и в 2025 году", - сказал Марат Марков.

По его словам, основной упор будет сделан на интернет-среду, на работу с молодежью, на защиту детей от деструктивного влияния интернет-ресурсов. Это же касается в том числе издательской сферы - работа в этом направлении начата достаточно активно.

Министр также обратил внимание на важность повышения профессионального уровня журналистов. "По большому счету, мы голова, но все наши руки - это конкретные журналисты", - сказал он.