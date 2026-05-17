Какие отрасли затронет авиакризис, рассказал эксперт Патраков

Как влияет нехватка топлива для самолетов на мировую индустрию авиаперелетов в целом, рассказал Андрей Патраков, авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов (Россия).

Он привел в пример Spirit Airlines - обанкротившуюся американскую бюджетную авиакомпанию.

"Это относительно громкое событие. Казалось бы, США, они сами нефтедобывающая страна, но керосин производят в основном из других источников. Эта авиакомпания просто не потянула. То есть на некоторых компаниях сказывается не то что нехватка, а цена прежде всего их бизнес убивает", - отметил авиаэксперт.

Также он напомнил, что не только пассажирские перевозки, но и грузоперевозки выполняются с помощью авиационного транспорта, а это, естественно, увеличивает стоимость грузоперевозки.