ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран

С какими вопросами сегодня белорусы приходят к депутатам и как выстроено это взаимодействие, в студии "Первого информационного" рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.

Сегодня депутат абсолютно открыт перед своим избирателем. В среднем в месяц порядка трех раз депутат проводит встречи на территории своего округа, может пообщаться с избирателем.
Артем Цуран

Как отметил председатель, помимо обычных обращений граждан проявляется интерес и доверие избирателя к депутатам местного уровня, поэтому обращений становится больше, если взять динамику в течение 2024 года.

"Появилась и новая форма работы, когда население тоже участвует в обустройстве или благоустройстве своей территории за счет реализации гражданских инициатив. Это понятие введено в законодательную базу местного управления только в 2023 году. Реализуется она впервые", - обозначил Артем Цуран.

Всего от граждан поступило 46 предложений. Эксперт выделил три большие группы, на которые можно разбить обращения граждан. Первая - создание велогаражей. Вторая - обустройство площадок перед домом, модернизация детского оборудования. Третья - непосредственное благоустройство территории: установка детских или спортивных площадок, создание отдельных локаций (цветников, лавочек).

Артем Цуранприем граждан

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все