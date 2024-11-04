Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран

С какими вопросами сегодня белорусы приходят к депутатам и как выстроено это взаимодействие, в студии "Первого информационного" рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.

Сегодня депутат абсолютно открыт перед своим избирателем. В среднем в месяц порядка трех раз депутат проводит встречи на территории своего округа, может пообщаться с избирателем. Артем Цуран

Как отметил председатель, помимо обычных обращений граждан проявляется интерес и доверие избирателя к депутатам местного уровня, поэтому обращений становится больше, если взять динамику в течение 2024 года.

"Появилась и новая форма работы, когда население тоже участвует в обустройстве или благоустройстве своей территории за счет реализации гражданских инициатив. Это понятие введено в законодательную базу местного управления только в 2023 году. Реализуется она впервые", - обозначил Артем Цуран.