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Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
С какими вопросами сегодня белорусы приходят к депутатам и как выстроено это взаимодействие, в студии "Первого информационного" рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.
Сегодня депутат абсолютно открыт перед своим избирателем. В среднем в месяц порядка трех раз депутат проводит встречи на территории своего округа, может пообщаться с избирателем.
Как отметил председатель, помимо обычных обращений граждан проявляется интерес и доверие избирателя к депутатам местного уровня, поэтому обращений становится больше, если взять динамику в течение 2024 года.
"Появилась и новая форма работы, когда население тоже участвует в обустройстве или благоустройстве своей территории за счет реализации гражданских инициатив. Это понятие введено в законодательную базу местного управления только в 2023 году. Реализуется она впервые", - обозначил Артем Цуран.
Всего от граждан поступило 46 предложений. Эксперт выделил три большие группы, на которые можно разбить обращения граждан. Первая - создание велогаражей. Вторая - обустройство площадок перед домом, модернизация детского оборудования. Третья - непосредственное благоустройство территории: установка детских или спортивных площадок, создание отдельных локаций (цветников, лавочек).
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