Какие проекты проходят в Беларуси для профилактики заболеваний?

Заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман поделилась главными профилактическими проектами, которые связаны с сохранением и укреплением здоровья белорусов, сообщает БЕЛТА.

"Основная наша задача - сохранение и укрепления здоровья. Этот процесс начинается с самого раннего возраста, и неспроста девиз Всемирного дня здоровья - "Здоровое начало жизни - залог благополучного будущего". В стране идет большая работа с целью снижения факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Она осуществляется во взаимодействии специалистов организаций здравоохранения и специалистов организаций, которые осуществляют государственный санитарный надзор. Это обширная деятельность", - сказала Ольга Бартман.

Она подчеркнула, что наиболее показательными являются профилактические проекты, которые реализуются во всех регионах нашей страны и нацелены на различные категории населения. Такие проекты ставят задачи обучения навыкам и получения знаний по профилактике различных заболеваний и ведению здорового образа жизни.

"На данный момент глобальным объединяющим все эти инициативы является большой республиканский профилактический проект "Здоровые города и поселки". Он реализуется в нашей стране с 2016 года. С 2019 года он получил звание республиканского профилактического проекта", - отметила заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По ее словам, проект включает различные аспекты профилактической направленности, среди которых создание здоровьесберегающей среды, рациональное питание, двигательная активность, безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями, а также санитарно-эпидемиологическое благополучие.

"Во всех регионах проводятся мероприятия по перечисленным направлениям. На республиканском уровне идет их оценка. Сейчас мы проводим конкурс на лучшее информационное сопровождение проекта. Анализируя представленные на конкурс материалы, мы видим, что много тем, освещаемых СМИ в рамках реализации проекта, посвящены как раз здоровью подрастающего поколения и будущих матерей", - пояснила Ольга Бартман.