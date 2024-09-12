Какие уникальные операции в малоинвазивной хирургии сегодня доступны белорусам

Сохраняя свою идентичность, белорусы открыты к инновациям. Это касается всех сфер жизни, и медицины в том числе. Минимальная травматизация, быстрое восстановление и как результат - улучшение качества жизни пациентов. Не первый год в Минской областной клинической больнице проводят уникальные малоинвазивные операции. Это стало возможным благодаря внедрению инновационных технологий.

В региональной медицине используют инновационные технологии

Экстренный случай. Госпитализация. И сразу на операционный стол. Все это для Ольги Зайчук теперь в прошлом. Оперативные действия врачей и инновационные медицинские технологии сохранили женщине жизнь. В Минской областной клинической больнице пациентке провели лапароскопическую правостороннюю мезоколэктомию.

Ольга Зайчук, жительница г. Заславля:

"Это вообще-то чудо! Просто не представляю даже, как это может быть. Сама удивляюсь! Буквально на третий-четвертый день даже не чувствовалось, что мне сделали операцию. После реанимации я встала сразу".

Уникальные малоинвазивные операции врачи областной клинической больницы выполняют ежедневно. Весь спектр высокотехнологичной помощи доступен по семи профилям - от общей и сосудистой хирургии до урологии. Ежегодно врачи проводят до нескольких тысяч таких вмешательств.

Егор Боровик, заместитель главврача Минской областной клинической больницы:

"Мы перешли к большим операциям на поджелудочной железе, печени, на толстой кишке, и в том числе даже были случаи, когда удавалось выполнить лапароскопическим способом удаление всего желудка. Все это через маленькие разрезы. Основная задача малоинвазивных технологий - это снижение болевого синдрома, улучшение течения послеоперационного периода и вообще улучшение всех ранних результатов хирургического вмешательства".

Эксклюзивные операции - результат подготовки высококвалифицированных кадров

Внедрение эксклюзивных технологий в медицину - процесс постоянный и непрерывный. Во многом он возможен благодаря обучению кадров.

Егор Боровик, заместитель главврача Минской областной клинической больницы:

"Наши специалисты выезжают в том числе в КНР. Недавно мы проходили обучение и подготовку к выполнению оперативных вмешательств при использовании роботической малоинвазивной хирургии. Будем надеяться, что у нас наступит та эра, когда это будет тоже внедрено".

Главное - качество жизни пациента

Помимо малоинвазивных технологий в областной клинической больнице выполняются и уникальные реконструктивные операции на поджелудочной железе. В среднем такая операция длится от 3 до 6 часов. Время значительное, но оправданное. После долговременных стараний врачей качество жизни пациента существенно улучшается.

Анатолий Шулейко, завкафедрой хирургии и эндоскопии БГМУ:

"Оперируем хронический панкреатит. К сожалению, это стало довольно частой патологией в нашей практике. Связано это заболевание с образом жизни. Сегодня случай непростой, поэтому, вероятно, будем долго оперировать".

Доступность сложной хирургической помощи для жителей страны - ключевая задача