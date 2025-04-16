Какие задачи ставит Нацбанк перед всеми коммерческими банками страны?

Увеличить рост инвестиционного портфеля кредитования реального сектора экономики Беларуси минимум на 16 процентов. Такие задачи ставит Нацбанк перед всеми коммерческими банками страны. Об этом сегодня говорили на совещании у регулятора. Главное, чтобы появились новые масштабные проекты, которые в перспективе создадут и новые рабочие места, и увеличат добавленную стоимость выпускаемой продукции.