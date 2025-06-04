Каким будет новый порядок работы автопарковок и стоянок

В Беларуси будет упорядочена работа автостоянок и парковок. В конце мая был подписан соответствующий указ. Нововведения вступят в силу через 3 месяца. Не секрет, что часть водителей сегодня избегает оплаты на платной стоянке, идя на ухищрения. В том числе и этот аспект вынудил законотворцев внести изменения.

Навести порядок на парковках и увеличить число стоянок предлагают в Минске. Сегодня в столице 5.800 платных машино-мест, а автомобилей почти 800 тыс., и эта цифра продолжает расти. Водители ждут масштабные изменения.

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Указ 2006 года уже давно требовал корректировки. 19 лет назад, создавая документ, все платные парковки должны были быть оборудованы шлагбаумом или другим устройством, которое не пропустило бы водителя без оплаты. Соблюдая такое правило, на отдельных участках вдоль дорог начался бы коллапс. Концепция удобного города ради водителей не шла на такие меры. Особо принципиальные владельцы авто из-за юридической проволочки парковались на платной стоянке бесплатно, указывая на нарушение в законодательстве.

Михаил Филиппов, директор ГУ "Парковки столицы":

"На открытой парковке где-то 50 % людей платят - это добропорядочные граждане. Как правило, еще 10-15 %, увидев это желтое уведомление, оплачивают парковку. Остальные, зная несовершенство законодательства, говорят: "Мы платить не будем". Теперь люди уже никуда не денутся. Будет задействован мобильный комплекс. Поехала машинка, камера на 360° зафиксировала, добропорядочные граждане, просто став на синюю разметку, будет понимать, что платить нужно".

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Правонарушителей могут позвать в суд

Изменения вступят в силу в конце лета. До этого времени Совмину поручено проработать механизм системы оплаты нарушителям. Штрафов не будет, а значит, это не будет считаться административным правонарушением, но оплату вправе взыскать через суд. Посмотреть свои взыскания можно будет на сайте parkouka.by/ или в специальном мобильном приложении (механизм сейчас также прорабатывается).

Андрей Зырянов, директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки":

"Будет вводиться и ответственность за неоплату парковки. Мы предлагаем это в виде повышенной оплаты. В результате этой ответственности, в случае если люди оплачивать не будут, можем готовить претензию, обращаться в суд и взыскивать эти средства. Штрафов не будет. Мое личное мнение, что он должен быть сопоставим со штрафом за нарушение остановки, стоянки - это одна базовая".

Сейчас в Минске почти 5 800 платных машино-мест. До конца года это количество увеличится до 10 тыс. Часть улиц уже определена под голубую разметку.

Михаил Филиппов, директор ГУ "Парковки столицы":