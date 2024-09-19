Каким был план военного переворота в Беларуси

План по захвату власти в 2021 году был классическим военным переворотом и предполагал блокирование Минска и Острошицкого Городка. Об этом в фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" рассказал один из заговорщиков Юрий Зенкович, который был осужден на 11 лет лишения свободы в сентябре 2022 года.

Юрий Зенкович подтвердил, что он и другие заговорщики в 2021 году действительно намеревались убить Президента Беларуси. "Получилось так, что мы проиграли. И трое из наших людей оказались, так сказать, в местах не столь отдаленных", - сказал он.

Говоря о плане государственного переворота, Юрий Зенкович назвал его классическим государственным переворотом: "Мы очень часто в обсуждениях вспоминали переворот в Чили - переворот Аугусто Пиночета, когда генералы берут власть в свои руки и устанавливают военное правительство".

План военного переворота в Беларуси был следующим. До рассвета части, которые принимают участие в мятеже, должны были покинуть места своей дислокации. Часть сил отводилась на блокирование Минска, чтобы не подошли подкрепления. Танковый батальон должен был дойти до Острошицкого Городка, заблокировать его и взять всех, кто там находится, в плен. В случае сопротивления предполагалось устранить людей.

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"У нас была информация, что глава государства проводит большую часть времени в Острошицком Городке. Кроме того, мы считали, что там может находиться запас денег, которые глава государства может использовать в случае каких-то чрезвычайных обстоятельств. А деньги нужны были для того, чтобы рассчитаться с военными, поэтому захват Острошицкого Городка для нас был достаточно принципиален, поскольку нам нужны были деньги, чтобы заплатить военным", - пояснил Юрий Зенкович.

Другие силы должны были выдвинуться в сторону центра города, захватить резиденцию Президента и основные средства массовой информации. В частности, речь шла о зданиях на улицах Коммунистической и Макаенка. "Занять их, чтобы представители хунты могли выступить с обращением к народу, населению с очень простым посылом: власть переходит в руки военных, ко всем требование сохранять спокойствие, выполнять свои служебные обязанности. Кто не подчинится, будет иметь дело с армией. Соответственно, будет арестован или, если окажет вооруженное сопротивление, будет уничтожен на месте", - добавил Юрий Зенкович.

Зенкович рассказал, кто должен был бы править Беларусью в случае ликвидации Лукашенко В фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" осужденный за организацию заговора с целью захвата государственной власти Юрий Зенкович рассказал, как заговорщики планировали поделить власть. 19.09.2024 22:16