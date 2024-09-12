3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Зенкович: Тихановская присоединилась к заговорщикам в 2021-м
Отбывающий наказание за организацию заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси Юрий Зенкович, осужденный на 11 лет лишения свободы в сентябре 2022 года, в фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" рассказал, какую роль в их плане играла Светлана Тихановская.
"В январе 2021 года Светлане Тихановской было сделано предложение вступить в нашу Zoom-конференцию, она ответила на это согласием, - рассказал Юрий Зенкович. - В дальнейшем с ней велись переговоры о том, чтобы она поделилась денежными средствами. Она называла сумму порядка 100 тыс. долларов".
"Она категорически отказывалась участвовать в Zoom-конференциях, поскольку считала, что должна сохранять дистанцию от так называемых радикалов, которые выступают за какие-то кровавые сценарии, - вспоминает он. - Она хотела быть только чисто политическим представителем, проводить встречи с европейскими и американскими политиками. Но при этом ни за что не нести ответственности в случае провала".
Но технически, по его словам, она присоединилась и готова была делить власть. "Очень боялась того, что в случае провала ее имя будет смешано с именами заговорщиков и сторонников каких-то кровавых сценариев", - отметил Юрий Зенкович.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов