Зенкович: Тихановская присоединилась к заговорщикам в 2021-м

Отбывающий наказание за организацию заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси Юрий Зенкович, осужденный на 11 лет лишения свободы в сентябре 2022 года, в фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" рассказал, какую роль в их плане играла Светлана Тихановская.

"В январе 2021 года Светлане Тихановской было сделано предложение вступить в нашу Zoom-конференцию, она ответила на это согласием, - рассказал Юрий Зенкович. - В дальнейшем с ней велись переговоры о том, чтобы она поделилась денежными средствами. Она называла сумму порядка 100 тыс. долларов".

"Она категорически отказывалась участвовать в Zoom-конференциях, поскольку считала, что должна сохранять дистанцию от так называемых радикалов, которые выступают за какие-то кровавые сценарии, - вспоминает он. - Она хотела быть только чисто политическим представителем, проводить встречи с европейскими и американскими политиками. Но при этом ни за что не нести ответственности в случае провала".