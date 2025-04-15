Каким должно быть лесовосстановление в условиях изменения климата

На каждого белоруса приходится где-то по 1 га покрытых лесом земель. В мире эта цифра составляет немногим более полугектара. Сохранить и приумножить белорусское богатство помогает акция "Дай лесу новае жыцце!".

"Нет такого места (больше в мире - прим. ред.) для жизни людей, которое подарила нам, белорусам, природа. И нам надо это сберечь, - считает Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Я человек очень требовательный, выросший в деревне. Можно сказать, почти в лесу. И я привык бережно относиться не только к животным, но и к растениям. Их должно быть больше, много должно быть. Возьми под свой контроль высаживание деревьев. Как я говорю, на откосах дорог, на неудобицах и так далее. Везде может вырасти дерево. А через 80 лет это будет хороший лесоматериал, который смогут использовать уже наши дети".

Да и нам, как сказал глава государства, это очень важно: "Дерево - это хороший воздух для дыхания людей. Для нас это важно. После болот лес является главным генератором кислорода на нашей планете. Поэтому везде должны быть высажены деревья, где только могут расти. В этом направлении нам надо работать".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/216f0841-fb28-4487-aa4d-7e0c7c90939b/conversions/1751fec1-7dfe-401e-8054-a82b8ed9d999-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/216f0841-fb28-4487-aa4d-7e0c7c90939b/conversions/1751fec1-7dfe-401e-8054-a82b8ed9d999-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/216f0841-fb28-4487-aa4d-7e0c7c90939b/conversions/1751fec1-7dfe-401e-8054-a82b8ed9d999-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/216f0841-fb28-4487-aa4d-7e0c7c90939b/conversions/1751fec1-7dfe-401e-8054-a82b8ed9d999-xl-___webp_1920.webp 1920w

С легкой руки Президента осенью 2024 года в Беларуси дали старт "зеленой" инициативе, которая с большим трепетом отозвалась в сердцах белорусов и сразу же ушла в народ. Бережное и хозяйское отношение к природе у белорусов в крови.

Свой вклад в "зеленое" будущее страны внесла и команда "Первого информационного". Вместо камеры, микрофонов, софитов и гримерок - перчатки и спецприспособления, чтобы дарить новую жизнь деревьям.

Экологическому марафону помощи природы не помешали даже апрельские капризы погоды. На севере страны вообще трудились в снег. Волноваться за то, что саженцы не приживутся, не стоит. Влажность и снег идут только на пользу будущим деревьям, уверяют лесники.

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К акции подключилась вся страна. Трудовой десант работал в каждом уголке республики. И это тот самый случай, когда забота о природе объединила белорусов разных возрастов и профессий.

Сергей Чемко, директор Березинского лесхоза:

"То, что сегодня люди отзываются, это большая помощь для нас. Потому что мы видим, что как бы мы ни старались механизировать процесс, все равно требуется труд людских рук. Всем, кто участвует, кто будет участвовать, большое спасибо. Всех призываем и приглашаем в лесное хозяйство".

Такая акция помогает и в восстановлении природных ресурсов после непогоды. Например, переломанные и поваленные деревья по всей стране лежали после прошлогоднего июльского циклона. Ураган "Игорь", не щадя, прошелся по лесным массивам Беларуси. Больше всего от стихии тогда пострадали Могилевская и Гомельская области. Сейчас толокой эти участки восстанавливают.

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"После июля прошлого года Министерство лесного хозяйства сразу разработало программу лесовосстановления пострадавших участков. В соответствии с этой программой планировалось произвести посадку леса на площади 12,5 тыс. га. В прошлом году осенью было посажено 5,5 тыс. га. В этом году остаток составляет более 6 тыс. га", - обозначил замначальника управления Министерства лесного хозяйства Беларуси Виктор Звертовский.

Он также добавил: "За время весенних лесокультурных работ уже новые леса созданы на площади практически 14 тыс. га, в том числе более 4 тыс. на ветровально-буреломных участках. Добровольцами было посажено более 5 тыс. га, в том числе около 2,5 тыс. га на ветровально-буреломных участках. Всего это примерно 40 млн саженцев растений. В акции приняли участие более 50 тыс. человек".

Сегодня, по словам замдиректора Института леса и академика НАН Беларуси Владимира Усени, практически невозможно спрогнозировать территориальные масштабы такой катастрофы.

Владимир Усеня news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97deac6c-e96e-4d99-8eae-6ea3059f054b/conversions/1ba17aed-86ef-4245-b5ad-64ab47c5be9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97deac6c-e96e-4d99-8eae-6ea3059f054b/conversions/1ba17aed-86ef-4245-b5ad-64ab47c5be9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97deac6c-e96e-4d99-8eae-6ea3059f054b/conversions/1ba17aed-86ef-4245-b5ad-64ab47c5be9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97deac6c-e96e-4d99-8eae-6ea3059f054b/conversions/1ba17aed-86ef-4245-b5ad-64ab47c5be9f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Усеня:

"В силу климатических изменений, а это долгосрочный процесс, эти масштабные ветровально-буреломные участки у нас будут возникать и в дальнейшем. И для минимизации воздействия ураганов на наши лесные насаждения, конечно же, нужно оптимизировать породный состав лесов. Необходимо создавать смешанные насаждения, учитывать расположение рядов к преобладающим ветрам на территории нашей страны".

Академик добавил, что нет таких древесных пород, которые бы в полной мере оказались устойчивыми к воздействию ураганных ветров.

Летняя засуха и теплые зимы с отсутствием снежного покрова - в результате изменения климата деревья переносят новые заболевания. И все это вкупе требует новых подходов выращивания материала для лесовосстановления. Наравне с вопросом продуктивности лесного фонда на первый план выходит и устойчивость древесных культур.

Лаборатория Института леса - самый настоящий лесной генетический банк. Там хранится порядка 150 образцов живой коллекции клеток и тканей лесообразующих видов Беларуси, таких как липа, береза, дуб, ольха, ясень. Эти образцы позволяют ученым выявлять механизмы продуктивности древесных растений и их устойчивость к стрессовым факторам окружающей среды.

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"Разработаны такие технологии, которые позволяют проводить селекцию на клеточном уровне, используя модельные условия, которые имитируют климатические стрессы, факторы антропогенной нагрузки, например, влияние солей, тяжелых металлов, засухи и даже фитопатогенных инфекций", - отметил научный сотрудник Института леса НАН Беларуси Андрей Константинов.

Владимир Падутов, завотделом генетики, селекции и биотехнологий Института леса НАН Беларуси:

"Мы отбираем лучшие деревья, затем мы получаем культуру клеток и тканей, размножаем, изучаем на их основе механизмы устойчивости, затем эти данные используем либо для скрещивания, либо для селекции".

Владимир Падутов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18fcd519-a29d-4f0d-be62-c2c04dc3223d/conversions/daaf8cc8-fcc7-4ea6-80bf-29ebf7cff97f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18fcd519-a29d-4f0d-be62-c2c04dc3223d/conversions/daaf8cc8-fcc7-4ea6-80bf-29ebf7cff97f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18fcd519-a29d-4f0d-be62-c2c04dc3223d/conversions/daaf8cc8-fcc7-4ea6-80bf-29ebf7cff97f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18fcd519-a29d-4f0d-be62-c2c04dc3223d/conversions/daaf8cc8-fcc7-4ea6-80bf-29ebf7cff97f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Из пробирки до пересадки в лесной питомник в среднем проходит от 1 до 3 месяцев. Здесь все зависит от того, как чувствуют себя растения. Чтобы получить саженцы в технологические сроки, лесхозы заготавливают семена будущих деревьев. Так, к примеру, одна еловая шишка в будущем - это около 150-180 деревьев, сосновая - до 30.

"Что касается сроков заготовки семенного материала. Для каждой древесной породы они разные: для сосны - начиная с ноября и заканчивая февралем, еловые шишки можно заготавливать в конце сентября, октябре, - обозначил старший научный сотрудник лаборатории Института леса НАН Беларуси. - Чтобы получить качественные семена, надо обеспечивать оптимальный режим сушки и хранения".