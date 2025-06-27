Какое количество особей медведя и рыси будет изъято в Беларуси, рассказали в БООР

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич рассказал, какое количество особей медведя и рыси будет изъято в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.



Изменения в правила охоты и ведения охотничьего хозяйства вступили в силу 21 мая 2025 года. В перечень охотничьих животных нормируемых видов включены медведь и рысь.

"Принято решение, что необходимо регулировать численность двух краснокнижных зверей, так как они давно уже вышли на уверенный устойчивый рост популяции, - пояснил Игорь Шуневич. - Медведь и рысь относятся к тем видам животных, которые достаточно серьезно конкурируют в природе со всеми остальными видами и доминируют благодаря своим физическим возможностям. У медведя нет естественных врагов. Это очень серьезный, сильный, умный и опасный зверь. Он оказывает существенное влияние на популяцию животных в месте обитания, на безопасность людей, которые с ним могут сталкиваться. Рысь менее агрессивна и опасна для человека, однако неконтролируемый рост ее популяции также влияет на уменьшение количества видов охотничьих животных. Рысь всегда ловит больше добычи, чем может употребить в пищу. На эти два вида будут распространяться все правила охоты, как и на другие нормированные виды охотничьих животных".

Сегодня определена их учетная численность, плотность исходя из ареала обитания на тысячу гектаров. По словам председателя, исходя из этих данных выведен процент животных, который подлежит изъятию. "Это совсем небольшая цифра по сравнению со всей популяцией (10 % от плотности и численности). Общее количество таких особей обоих видов на всю страну - всего лишь 21. Охота планируется на территории Витебской области и в Борисовском районе Минской области", - уточнил он.