Каков портрет делегата на ВНС и в чем его миссия

Беларусь на пороге важнейшего события года - 1200 голосов должны слиться в один, чтобы определить путь на целую пятилетку вперед. 18-19 декабря во Дворце Республики состоится Всебелорусское народное собрание. Это не парламент и не форум. Это - высший представительный орган народовластия, "внутренний стержень" нашей государственности.

Миссия делегатов не просто представить коллектив, а воплотить стратегию развития, соединив чаяния каждого белоруса с мощью государственного планирования.

Работа декана стоматологического факультета БГМУ Павла Маркауцана - это тонкая настройка ума и характера будущей элиты белорусской медицины. Каждая лекция как кирпичик в фундаменте профессионализма, который должен выдержать нагрузку в тысячи диагнозов.

Павел Маркауцан подчеркнул, что врач должен ответственно относиться к своим пациентам, ценить свою профессию, любить людей. Милосердие, гуманизм, патриотизм, ответственность - важная составляющая медицинской профессии.

"Эти качества нашли свое отражение и в Программе социально-экономического развития", - отметил делегат VII Всебелорусского народного собрания.

Как опытный наставник, Павел Маркауцан знает: истинный врач - это тот, кто сочетает безупречный навык с гражданской ответственностью. Именно таких людей - образованных, инициативных, преданных своей стране - призвано объединять Всебелорусское народное собрание.

Отвечая на вопрос, что бы хотелось спросить у руководства страны на ВНС, Павел Викторович сказал, что прежде всего поблагодарил бы за то, что белорусы живут в мирной, независимой стране. От отметил, что за этом стоит колоссальная работа органов власти, силовиков. И только благодаря этому белорусы могут социально развиваться. "У нас есть социальные гарантии, есть все необходимые условия, чтобы каждый мог себя проявить. И в таких условиях мы можем создавать семьи, растить детей и реализовать себя в разных сферах деятельности", - сказал Павел Маркауцан.

Как депутат Мингорсовета, он знает проблемы города не по докладам. Каждый прием граждан - это живая повестка дня, которая ляжет в его делегатский портфель.

декан стоматологического факультета БГМУ Павел Маркауцан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc97c14f-d10c-4653-bc24-dad88b5d17e5/conversions/d17aa0ce-72e0-4180-86eb-731c243cab66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc97c14f-d10c-4653-bc24-dad88b5d17e5/conversions/d17aa0ce-72e0-4180-86eb-731c243cab66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc97c14f-d10c-4653-bc24-dad88b5d17e5/conversions/d17aa0ce-72e0-4180-86eb-731c243cab66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc97c14f-d10c-4653-bc24-dad88b5d17e5/conversions/d17aa0ce-72e0-4180-86eb-731c243cab66-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Маркауцан:

"Людей необходимо слышать, внимательно к ним относиться, необходимо разобраться в ситуации, приложить максимум усилий, чтобы проблему решить. К сожалению, если проблема уже нерешаема, то, по крайней мере, человеку необходимо разъяснить, что приняты все исчерпывающие меры в рамках законодательства. Важен внимательный подход к каждому человеку, поскольку судьба любого гражданина для нас очень важна".

Делегат - это и проводник народной воли, и ответственный созидатель. А ВНС - отражение механизма подлинной демократии, орган, который определяет стратегию развития, обеспечивает гражданское согласие. И чем меньше дней до главного дня, тем волнительнее делегатам.

Павел Маркауцан:

"Гордость за нашу Родину, поскольку, несмотря на сложные геополитические вызовы, мы смогли не только сохранить наш суверенитет, но и достичь положительных результатов в экономике, образовании, здравоохранении, социальной сфере. Конечно же, за этим стоит огромный труд наших людей, но также мудрость и сила нашего Президента. Я себя ощущаю представителем народа. Конечно же, я горд, что причастен к такому важному историческому событию".

Направлений развития страны семь. Среди них демографическая безопасность, рост конкурентоспособности, развитие человеческого потенциала. Ставка также на сильные регионы, ускорение технологического развития и цифровую трансформацию.

ВНС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f10553-b28f-4d13-9555-5e1ac9da128a/conversions/f41be738-4f97-463f-a5fd-962601b1c2b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f10553-b28f-4d13-9555-5e1ac9da128a/conversions/f41be738-4f97-463f-a5fd-962601b1c2b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f10553-b28f-4d13-9555-5e1ac9da128a/conversions/f41be738-4f97-463f-a5fd-962601b1c2b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f10553-b28f-4d13-9555-5e1ac9da128a/conversions/f41be738-4f97-463f-a5fd-962601b1c2b5-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВНС - это более 1200 голосов со всей страны.

Павел Маркауцан:

"Перед принятием проекта Программы социально-экономического развития было его общественное обсуждение. Все желающие могли высказать свои предложения и замечания. 27 ноября состоялось собрание всех делегатов Всебелорусского народного собрания от города Минска с участием мэра города, с участием председателя Минского городского совета депутатов. Замминистра экономики нам подробно разъяснил основные положения данной программы. Все депутаты могли задать свои вопросы, услышать исчерпывающие компетентные ответы. Поэтому я уверен, что на Всебелорусское народное собрание представили единое общее мнение".