Каков портрет делегата на ВНС и в чем его миссия
Беларусь на пороге важнейшего события года - 1200 голосов должны слиться в один, чтобы определить путь на целую пятилетку вперед. 18-19 декабря во Дворце Республики состоится Всебелорусское народное собрание. Это не парламент и не форум. Это - высший представительный орган народовластия, "внутренний стержень" нашей государственности.
Миссия делегатов не просто представить коллектив, а воплотить стратегию развития, соединив чаяния каждого белоруса с мощью государственного планирования.
Работа декана стоматологического факультета БГМУ Павла Маркауцана - это тонкая настройка ума и характера будущей элиты белорусской медицины. Каждая лекция как кирпичик в фундаменте профессионализма, который должен выдержать нагрузку в тысячи диагнозов.
Павел Маркауцан подчеркнул, что врач должен ответственно относиться к своим пациентам, ценить свою профессию, любить людей. Милосердие, гуманизм, патриотизм, ответственность - важная составляющая медицинской профессии.
"Эти качества нашли свое отражение и в Программе социально-экономического развития", - отметил делегат VII Всебелорусского народного собрания.
Как опытный наставник, Павел Маркауцан знает: истинный врач - это тот, кто сочетает безупречный навык с гражданской ответственностью. Именно таких людей - образованных, инициативных, преданных своей стране - призвано объединять Всебелорусское народное собрание.
Отвечая на вопрос, что бы хотелось спросить у руководства страны на ВНС, Павел Викторович сказал, что прежде всего поблагодарил бы за то, что белорусы живут в мирной, независимой стране. От отметил, что за этом стоит колоссальная работа органов власти, силовиков. И только благодаря этому белорусы могут социально развиваться. "У нас есть социальные гарантии, есть все необходимые условия, чтобы каждый мог себя проявить. И в таких условиях мы можем создавать семьи, растить детей и реализовать себя в разных сферах деятельности", - сказал Павел Маркауцан.
Как депутат Мингорсовета, он знает проблемы города не по докладам. Каждый прием граждан - это живая повестка дня, которая ляжет в его делегатский портфель.
Павел Маркауцан:
"Людей необходимо слышать, внимательно к ним относиться, необходимо разобраться в ситуации, приложить максимум усилий, чтобы проблему решить. К сожалению, если проблема уже нерешаема, то, по крайней мере, человеку необходимо разъяснить, что приняты все исчерпывающие меры в рамках законодательства. Важен внимательный подход к каждому человеку, поскольку судьба любого гражданина для нас очень важна".
Делегат - это и проводник народной воли, и ответственный созидатель. А ВНС - отражение механизма подлинной демократии, орган, который определяет стратегию развития, обеспечивает гражданское согласие. И чем меньше дней до главного дня, тем волнительнее делегатам.
Павел Маркауцан:
"Гордость за нашу Родину, поскольку, несмотря на сложные геополитические вызовы, мы смогли не только сохранить наш суверенитет, но и достичь положительных результатов в экономике, образовании, здравоохранении, социальной сфере. Конечно же, за этим стоит огромный труд наших людей, но также мудрость и сила нашего Президента. Я себя ощущаю представителем народа. Конечно же, я горд, что причастен к такому важному историческому событию".
Направлений развития страны семь. Среди них демографическая безопасность, рост конкурентоспособности, развитие человеческого потенциала. Ставка также на сильные регионы, ускорение технологического развития и цифровую трансформацию.
ВНС - это более 1200 голосов со всей страны.
Павел Маркауцан:
"Перед принятием проекта Программы социально-экономического развития было его общественное обсуждение. Все желающие могли высказать свои предложения и замечания. 27 ноября состоялось собрание всех делегатов Всебелорусского народного собрания от города Минска с участием мэра города, с участием председателя Минского городского совета депутатов. Замминистра экономики нам подробно разъяснил основные положения данной программы. Все депутаты могли задать свои вопросы, услышать исчерпывающие компетентные ответы. Поэтому я уверен, что на Всебелорусское народное собрание представили единое общее мнение".
Уникальность предстоящего события - в беспрецедентной концентрации власти народа, а не отдельных политических групп, как это происходит на Западе. Здесь нет места "цивилизации лжи", здесь курс на диалог и правду. Именно поэтому Всебелорусское народное собрание - это событие, которое пишет историю.